Народився у сорочці: куля "прошила" бронежилет українського бійця і застрягла в одязі

Це дивовижне фото потрапило в Мережу. Хто є автором знімка - не розповідають, але припускають, що це воїн однієї з волинських бригад ЗСУ.
У Мережі з'явилося фото, на якому видно російську кулю, яка пройшла крізь бронежилет українського захисника і застрягла в тканині військової форми. Воїн Збройних сил України не постраждав.
Знімок був опублікований в Telegram. Його авторство приписують бійцю однієї з волинських бригад ЗСУ.
"Куля прошила бронежилет і застрягла в одязі. Народився в сорочці", - йдеться в підписі до світлини.
Як повідомляв Главред, захиснику України Володимиру Гордієнку дивом вдалося вижити після важкого поранення. Хлопець з кулею в серці йшов дві доби, поки дістався найближчого села, з якого його доставили в лікарню. Медики провели унікальну операцію і дістали кулю, навіть не зупиняючи серце пацієнта. Тепер у 21-річного військового залишиться рубець на серці, але коли все заживе, орган працюватиме, як новий.
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