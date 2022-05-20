Народився у сорочці: куля "прошила" бронежилет українського бійця і застрягла в одязі

Куля прошила бронежилет і застрягла в одязі / Колаж УНІАН, t.me/konkurentinua

У Мережі з'явилося фото, на якому видно російську кулю, яка пройшла крізь бронежилет українського захисника і застрягла в тканині військової форми. Воїн Збройних сил України не постраждав.

Знімок був опублікований в Telegram. Його авторство приписують бійцю однієї з волинських бригад ЗСУ.

"Куля прошила бронежилет і застрягла в одязі. Народився в сорочці", - йдеться в підписі до світлини.

Куля застрягла в бронежилеті / Фото t.me/konkurentinua

Як повідомляв Главред, захиснику України Володимиру Гордієнку дивом вдалося вижити після важкого поранення. Хлопець з кулею в серці йшов дві доби, поки дістався найближчого села, з якого його доставили в лікарню. Медики провели унікальну операцію і дістали кулю, навіть не зупиняючи серце пацієнта. Тепер у 21-річного військового залишиться рубець на серці, але коли все заживе, орган працюватиме, як новий.

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