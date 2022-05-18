Втратив обидві ноги і руку: під Ізюмом українському бійцю вдалося вижити після підриву на міні

Під Ізюмом українському бійцю вдалося вижити після підриву на міні/ Скрін з відео

Український військовий Антон Гладун після підриву на міні залишився без обох ніг та руки. Він захищав рідну державу в найгарячіших точках, а під Ізюмом отримав важке поранення.

Зараз рідні українського 22-річного воїна збирають кошти на протезування. Історію бійця розповіли журналісти ТСН.

Захисник України розповідає, що вони з товаришами потрапили на мінне поле у посадці під Ізюмом, коли поверталися з бойового завдання.

"Йшли посадкою, і там були розкидані касетні міни, ніхто про них не знав", – каже Антон.

Поруч з міною ступив побратим хлопця – боєприпас вибухнув, і він загинув. Антон отримав важке поранення. Його доставили у місцеву районну лікарню, де він пробув шість днів у комі.

Отямився вже тоді, коли його перевезли в госпіталь у Харкові. Він одразу зрозумів, що залишився лише з однією рукою, проте ще довго відчував фантомні болі. Також у нього були перелами і численні осколки мін в тілі.

"Я тоді подумав: головне, що живий", – згадує військовий.

Вдома не знаходили собі місця батьки і молодша сестра Антона. Вони спочатку не знали, де саме воює хлопець – він не розповідав, щоб не хвилювати рідних людей. Коли ж потрапив у біду, зв'язок з ним взагалі обірвався.

Антон через стан шоку забув контакти рідних. Тому, щоб зв’язатися з ними, медсестра госпіталю опублікувала пост у соцмережах з фотографією хлопця.

"Вона написала: "Добрий день, я медсестра реанімаційного відділення Харківського військового шпиталю. Антон Гладун у нас у відділенні". У мене одне, що він знайшовся. І він живий. Там на фотографії не видно, що з ним, як", – розповідає сестра захисника України.

Рідні дізналися про стан бійця уже тоді, коли приїхали до нього в лікарню. Зараз родичі збирають кошти на протези для воїна.

Антон налаштований оптимістично, хоче якнайшвидше отримати найкращі протези і повернутися до повноцінного життя. Боєць планує вивчитися і працювати у сфері ІТ.

Нагадаємо, в Бучі лише на 80-й день попрощалися з першим загиблим у місті захисником, який воював без обох ніг на протезах.

Раніше повідомлялося, що 12-річний Тимофій Зозуля під час окупації його села на Київщині втратив маму і вітчима – їх розстріляли окупанти в автомобілі, коли той потрапив у поле зору російської колони на дорозі. Усі жахи окупації дитина описувала у щоденнику.

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