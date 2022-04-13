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З кулею в серці ішов два дні лісами: окупанти розстріляли українського бійця, та йому вдалося вижити

13 квітня 2022, 08:05

Військовий ЗСУ разом з побратимами потрапив у полон. Окупанти "відпустили" їх, а коли ті від’їхали, розстріляли їхнє авто.

Окупанти розстріляли українського бійця, та йому вдалося вижити/ Скрін з відео

Захиснику України Володимиру Гордієнку дивом вдалося вижити після важкого поранення. Хлопець з кулею в серці ішов дві доби, поки добрався до найближчого села, з якого його переправили до лікарні.

Медики провели унікальну операцію і дістали кулю, навіть не зупиняючи серце пацієнта. Тепер у 21-річного військового залишиться рубець на серці, та коли все заживе, орган працюватиме, як новий. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Коли Росія почала широкомасштабне вторгнення в Україну, Володимиру було лише 20 років, але він пішов на війну добровольцем. Одного разу він з двома побратима заїхали в село на Київщині, де, як виявилося, були окупанти. Хлопці потрапили у полон.

Через 9 годин загарбники зробили вигляд, що відпускають їх. Сказали українським бійцям сісти в автомобіль, на якому вони приїхали, і наказали рушити. Після цього росіяни відкрили вогонь автоматними чергами.

"Один загинув, один врятувався, і я врятувався теж. В машині залишився мій брат, 26 років йому було", – каже Володимир.

Він встиг відповзти від авто. А вже через мить побачив, як машину разом з тілом двоюрідного брата розстріляли з гранатомета.

Хлопець не одразу зрозумів, що поранений. Поранення помітив, коли вже добіг до лісу і в нього з рота почала іти кров. Потім він ще дві доби ішов пішки у напрямку Житомирщини. Коли дістався села Нова Гута в Житомирській області, місцеві жителі евакуювали його звідти до Малинської лікарні. Далі військовий потрапив до Житомирської обласної, а потім – до лікарні "Феофанія".

"Куля увійшла зі сторони спини зліва від хребта, зламала 12-те ребро, викликала забій селезінки між діафрагмою і серцем, зайшла прямо в серце", – констатують лікарі.

При цьому від порожнини серця кулю відділяло всього півтора міліметра. Вона могла в будь-який момент "провалитися" в серце, викликати крововилив і зупинку органа.

У "Феофанії" Володимиру зробили складну операцію – медики дістали кулю, навіть не зупиняючи серце пацієнта. Тепер, коли заживуть рани, серце військового працюватиме, як нове.

Нагадаємо, раніше волонтер розповів, як вижив після розстрілу рашистів. Андрія Вербицького розстріляли російські окупанти у Мотижині Київської області. Затриманих помістили в люк і по черзі виводили катувати і бити, випитуючи позиції українських військових.

Раніше повідомлялося, що у Путіна вирішили продовжувати загарбницьку війну проти України. Вони обирали між цим рішенням і тим, чи погоджуватися на переговори.

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війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії
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