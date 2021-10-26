УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ризик нестачі персоналу: у МОЗ сказали, чому щеплення від COVID-19 для медиків не обов'язкове

26 жовтня 2021, 10:47

В Україні зробили щеплення від коронавірусу понад 50% медичних працівників, сказав Віктор Ляшко.

Віктор Ляшко
Не можна сказати, що в майбутньому медпрацівників не внесуть до списку осіб на обов'язкову вакцинацію - Ляшко / УНІАН

Медпрацівники не потрапили до списку осіб, які підлягають обов'язковій вакцинації від COVID-19 в Україні. Влада має намір уникнути ризиків, пов'язаних з можливим недопуском медиків на робочі місця. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

У інтерв'ю Українській правді він розповів про те, що будь-які документи Кабміну ухвалюються з урахуванням можливого ризику. І у цій ситуації небезпека недопуску медика на місце роботи більш небезпечна, ніж ризик можливого зараження. Не можна допустити, щоб люди залишилися без медичної допомоги.читайте такожМОЗ схвалило вакцинацію дітей від COVID-19: колотимуть Pfizer у віці від 12 до 17 років

"Якщо в невеликому райцентрі з центральною районною лікарнею, не дай Бог, складеться ситуація, за якої два анестезіологи не захочуть вакцинуватися, то в цьому населеному пункті просто не буде медичної допомоги", - сказав Ляшко.

За його словами, наразі не можна впевнено сказати, що в майбутньому медпрацівники не будуть внесені до списку осіб, які повинні бути вакциновані в обов'язковому порядку.

"Ми більш детально проаналізуємо категорії медичних працівників (які відмовляються робити щеплення) - це медсестра, лікар, лікар якого профілю, яких лікарень. Щоб після випуску наказу ми на 100% були впевнені, що він не вплине на універсальний доступ до послуг у сфері охорони здоров'я", - додав Віктор Ляшко і підкреслив, що сьогодні від коронавірусу вакциновано понад 50% медичних працівників.

Реклама

Нагадаємо, раніше Кабмін вніс зміни до карантинної постанови, згідно з якою працівники центральних органів влади, їх територіальних підрозділів, співробітники місцевих державних адміністрацій, а також педагоги та викладачі навчальних закладів з 8 листопада будуть відсторонені від роботи у разі відмови від щеплення проти COVID-19.

Вакцинація від COVID-19 в Україні

Кабінет міністрів 22 вересня схвалив рішення, що передбачає запуск в Україні обов'язкової вакцинації від COVID-19 для працівників навчальних закладів, центральних органів влади та їх територіальних підрозділів, а також співробітників місцевих державних адміністрацій.

У МОЗ 13 жовтня зробили заяву про те, що йде робота над проектом змін, що має на меті розширення категорій осіб, які повинні вакцинуватися проти коронавірусної інфекції на обов'язковій основі. У найближчому майбутньому вакцинація від коронавірусу може стати обов'язковою для співробітників центрів надання соціальних послуг, працівників сфери управління центральних органів виконавчої влади та тих людей, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури.

Голова МОЗ Віктор Ляшко раніше казав, що влада поставила перед регіонами завдання прискорити вакцинацію і вимагає забезпечити вихід на показник в 1,5 мільйона щеплень на тиждень.

viber
МОЗ Віктор Ляшко вакцинація від коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «Ризик нестачі персоналу: у МОЗ сказали, чому щеплення від COVID-19 для медиків не обов'язкове». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Фінансовий гороскоп на тиждень 25-31 жовтня: грошові надходження, обман або режим економіїФінансовий гороскоп на тиждень 25-31 жовтня: грошові надходження, обман або режим економії Гороскоп на 23 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: нахабна брехня, прикрі помилки або секретиГороскоп на 23 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: нахабна брехня, прикрі помилки або секрети Гороскоп на 24 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошовий бонус або обманГороскоп на 24 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошовий бонус або обман На зустрічі Путіна і Байдена буде не до УкраїниНа зустрічі Путіна і Байдена буде не до України Сибірські холоди і сніг: яким буде листопад в УкраїніСибірські холоди і сніг: яким буде листопад в Україні

Останні новини

12:11

Гарбуз на Хеллоуїн своїми руками: як зробити найстрашнішу

11:51

Інфекціоніст пояснила, кому точно знадобиться третя доза COVID-вакцини Відео

11:18

На грудях Злати Огневич палає фенікс: співачка зважилася на татуювання

11:17

Новий тариф Нафтогазу: ПОН у жовтні-листопаді змінить ціни для споживачів Відео

11:07

15-літній сів за кермо джипа: подробиці жахливої ДТП на Херсонщині, що забрала життя чотирьох людей Відео

Реклама
10:56

Місячний календар стрижок і процедур краси на тиждень 25-31 жовтня: кращі дні

10:47

Ризик нестачі персоналу: у МОЗ сказали, чому щеплення від COVID-19 для медиків не обов'язкове Відео

10:24

Посилення карантину: в Україні розширили "червону" зону Відео

10:05

У Харкові горе-мати в прямому ефірі Instagram побила 4-річну дитину: хлопчика госпіталізували

09:45

На українців чекає новий стрибок тарифів на електроенергію: експерт пояснив "безнадію" Відео

09:34

Місячний календар на листопад 2021: знаки долі, небезпечні спокуси або випробування на міцність

09:21

Коронавірус в Україні 26 жовтня: новий антирекорд смертності та понад 19 тисяч заражень Відео

08:58

У МОЗ назвали умову, за якої в Україні можуть запровадити тотальний локдаун Відео

08:57

Гороскоп на 26 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: фінансові труднощі або розчарування Відео

08:25

ЄС передумав виключати Україну з "зеленого" списку для подорожей – журналіст Відео

08:06

Депутатів без щеплення від COVID-19 у Раду не пускати: Данілов різко розніс нардепів-антивакцинаторів

07:57

Росія сама винна у "бездомності" росіян Погляд

07:53

Температура знижується: синоптики розповіли, де в Україні буде найхолодніше (карта)

07:00

Шантаж Путіна через ПП-2 і угода Зеленського з Газпромом: експерт розкрив мету Кремля щодо Європи Відео

06:55

МОЗ схвалило вакцинацію дітей від COVID-19: колотимуть Pfizer у віці від 12 до 17 років

Реклама
06:30

Сплеск цін на газ у Європі і атака Газпрому: експерт пояснив переполох на газовому ринку Відео

06:15

Ідея перед звільненням: чому в Україні заговорили про перегляд прожиткового мінімуму Погляд

06:02

Наймодніші пальта зима 2021 2022, які дозволять в лютий мороз виглядати приголомшливо Фото Відео

05:15

Без морозу, але з передзимовою прохолодою: яким буде листопад в Україні Відео

05:10

Вдарять люті морози: українців попередили про зимову аномалію і назвали дати Відео

04:13

Анастасія Волочкова показала нового обранця: "Я не загроза, я кохана жінка!"

03:49

Найсмачніша паста з грибами у вершковому соусі: готувати всього 20 хвилин Відео

03:14

Зірка "Вечірнього Кварталу" розлучився після 18 років шлюбу Відео

02:56

Саакашвілі входить до небезпечної стадії голодування - адвокат

02:20

Дієтолог пояснила, який осінній продукт допоможе схуднути

02:02

Зірка "Діамантової руки" пропала безвісти: з'явилися останні кадри з акторкою Відео

01:45

Найбезпечніша вакцина для дітей: Комаровський дав несподівану пораду Відео

00:50

Яка каша найкорисніша для сніданку - відповідь дієтолога

00:42

Кому щеплення не допоможе: вчені з'ясували, хто з вакцинованих може померти від коронавірусу Відео

00:12

Прикмети на 26 жовтня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

25 жовтня, понеділок
23:55

Опалювальний сезон: експерт вказав на нову проблему України Відео

23:31

Нова мутація Дельти вже в Україні - Данілов

23:30

Експерт пояснив, що буде c тілом, якщо кожен день їсти часник

23:17

Україна вперше візьме участь у закритому засіданні НАТО

22:48

Принесуть біду: названо три речі, які не можна губити Відео

Реклама
22:22

Масштабна ДТП на Дніпропетровщині: тіло водія вирізали з авто

22:01

Ще одну область можуть відправити в "червону" зону Відео

21:33

У ВООЗ назвали три головні умови для подолання пандемії Відео

21:09

"Алек вбиває людей": син Трампа помстився Болдвіну за батька і вирішив "нажитися" на смерті українки Відео

20:57

"Це - попередження": Арестович пояснив свою "ракетну" заяву проти Кремля Відео

20:47

Комаровський розповів, чи можливо завагітніти після вакцинації

20:28

Україну атакує тріскучий мороз і небезпечна погода Відео

20:25

У Держдепі США озвучили прогноз щодо запуску Північного потоку-2 Відео

20:09

Ольга Сумська потрапила до лікарні і налякала зовнішнім виглядом Відео

19:54

"Вистачить на кілька годин": в областях України заявили про критичну ситуацію з киснем Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти