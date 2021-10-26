Ризик нестачі персоналу: у МОЗ сказали, чому щеплення від COVID-19 для медиків не обов'язкове

Не можна сказати, що в майбутньому медпрацівників не внесуть до списку осіб на обов'язкову вакцинацію - Ляшко / УНІАН

Медпрацівники не потрапили до списку осіб, які підлягають обов'язковій вакцинації від COVID-19 в Україні. Влада має намір уникнути ризиків, пов'язаних з можливим недопуском медиків на робочі місця. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

У інтерв'ю Українській правді він розповів про те, що будь-які документи Кабміну ухвалюються з урахуванням можливого ризику. І у цій ситуації небезпека недопуску медика на місце роботи більш небезпечна, ніж ризик можливого зараження. Не можна допустити, щоб люди залишилися без медичної допомоги.читайте такожМОЗ схвалило вакцинацію дітей від COVID-19: колотимуть Pfizer у віці від 12 до 17 років

"Якщо в невеликому райцентрі з центральною районною лікарнею, не дай Бог, складеться ситуація, за якої два анестезіологи не захочуть вакцинуватися, то в цьому населеному пункті просто не буде медичної допомоги", - сказав Ляшко.

За його словами, наразі не можна впевнено сказати, що в майбутньому медпрацівники не будуть внесені до списку осіб, які повинні бути вакциновані в обов'язковому порядку.

"Ми більш детально проаналізуємо категорії медичних працівників (які відмовляються робити щеплення) - це медсестра, лікар, лікар якого профілю, яких лікарень. Щоб після випуску наказу ми на 100% були впевнені, що він не вплине на універсальний доступ до послуг у сфері охорони здоров'я", - додав Віктор Ляшко і підкреслив, що сьогодні від коронавірусу вакциновано понад 50% медичних працівників.

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Нагадаємо, раніше Кабмін вніс зміни до карантинної постанови, згідно з якою працівники центральних органів влади, їх територіальних підрозділів, співробітники місцевих державних адміністрацій, а також педагоги та викладачі навчальних закладів з 8 листопада будуть відсторонені від роботи у разі відмови від щеплення проти COVID-19.

Вакцинація від COVID-19 в Україні

Кабінет міністрів 22 вересня схвалив рішення, що передбачає запуск в Україні обов'язкової вакцинації від COVID-19 для працівників навчальних закладів, центральних органів влади та їх територіальних підрозділів, а також співробітників місцевих державних адміністрацій.

У МОЗ 13 жовтня зробили заяву про те, що йде робота над проектом змін, що має на меті розширення категорій осіб, які повинні вакцинуватися проти коронавірусної інфекції на обов'язковій основі. У найближчому майбутньому вакцинація від коронавірусу може стати обов'язковою для співробітників центрів надання соціальних послуг, працівників сфери управління центральних органів виконавчої влади та тих людей, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури.

Голова МОЗ Віктор Ляшко раніше казав, що влада поставила перед регіонами завдання прискорити вакцинацію і вимагає забезпечити вихід на показник в 1,5 мільйона щеплень на тиждень.