Півтора мільйона щеплень і новий рекорд: у МОЗ оголосили про прискорення вакцинації в Україні

В Україні повинні робити близько 1,5 мільйони щеплень на тиждень - Ляшко / УНІАН

Регіонам України поставлено завдання вийти на рівень 1,5 мільйона щеплень на тиждень. За минулу добу щеплення зробили 193 тисячі осіб, і це новий добовий рекорд вакцинації проти коронавірусу. У Херсонській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях після того, як вони потрапили до червоної зони, в два рази зросли показники щеплення. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, глава відомства розповів про те, що за дорученням прем'єр-міністра для регіонів вже встановили цільові показники, згідно з якими вони повинні забезпечити вакцинацію 1,5 мільйонів людей на тиждень.Читайте такжеВ Україні хочуть скасувати наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію: в ОАСК повідомили подробиці

"Кожна область відповідно до своїх можливостей отримала певну кількість щеплень, яку цілком може виконати. Всі поставлені цілі реальні, затверджені і окремі регіони, наприклад, Полтавська І Херсонська області вже довели здатність досягти поставлених урядом рівнів охоплення вакцинацією", - сказав Ляшко.

Також вказується, що за минулі 24 години оновився рекорд за кількістю щеплень від коронавірусу. За добу вакцинувалися понад 193 тисячі українців.

Причому показники щодо вакцинації проти COVID-19 вже в два рази зросли в тих регіонах, які опинилися в червоній зоні – в Херсонській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

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Віктор Ляшко підкреслив, що наразі перед місцевою владою стоїть завдання створити більшу кількість центрів вакцинації і організувати графіки, які будуть максимально зручними для населення.

Вакцинація від СOVID-19 в Україні

Кабінет міністрів 22 вересня схвалив рішення, спрямоване на обов'язкову вакцинацію від коронавірусу в Україні. Щепитися повинні працівники навчальних закладів, центральних органів влади та їх територіальних підрозділів, а також співробітники місцевих державних адміністрацій.

13 жовтня в МОЗ розповіли про підготовку владою проекту змін, що передбачає розширення категорії осіб, які повинні зробити щеплення від COVID-19 в обов'язковому порядку. Ймовірно, вакцинація стане обов'язковою для працівників сфери управління центральних органів виконавчої влади, співробітників центрів соціальних послуг, а також осіб, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури.

Глава МОЗ Віктор Ляшко не виключив ситуації додаткової вакцинації від коронавірусу в Україні. Це повторне щеплення через 6-8 місяців після того, як людина проходить повний курс щеплення.