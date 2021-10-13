Вакцинація стане обов'язковою не тільки для вчителів та чиновників: у МОЗ оновили список

Проект наказу про зміни до переліку професій для обов'язкового щеплення повинні передати до Міністерства юстиції.
В Україні розширили перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусної хвороби буде обов'язковою. Якщо працівники не отримають щеплення до кінця місяця, їх відсторонять від роботи.
Як повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я в середу, 13 жовтня, був розроблений проект наказу про зміни до переліку професій для обов'язкового щеплення. Його мають передати до Міністерства юстиції.
Так, до списку на обов'язкову вакцинацію додали працівників:
- організацій та установ сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- закладів надання соцпослуг, захисту прав дітей та центрів для реабілітації;
- установ і підприємств, що входять до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
Обов'язкова вакцинація в Україні: хто вже в списку
Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою.
Читайте также"Обходять імунітет від вакцини": інфекціоніст назвав найнебезпечніші штами коронавірусуЗгідно з документом, обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:
- центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
- закладів вищої, післядипломної, професійної перед вищими, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
Нагадаємо, станом на ранок середи, 13 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 16 309 жителів країни. У тому числі захворіли 1588 дітей і 288 медпрацівників. За минулі 24 години було госпіталізовано 4901 особу; летальних випадків - 471 (добою раніше було 352); одужали - 6 462 особи.