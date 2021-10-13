Вакцинація стане обов'язковою не тільки для вчителів та чиновників: у МОЗ оновили список

Хто потрапив в оновлений список / Reuters

В Україні розширили перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусної хвороби буде обов'язковою. Якщо працівники не отримають щеплення до кінця місяця, їх відсторонять від роботи.

Як повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я в середу, 13 жовтня, був розроблений проект наказу про зміни до переліку професій для обов'язкового щеплення. Його мають передати до Міністерства юстиції.

Так, до списку на обов'язкову вакцинацію додали працівників:

організацій та установ сфери управління центральних органів виконавчої влади;

закладів надання соцпослуг, захисту прав дітей та центрів для реабілітації;

установ і підприємств, що входять до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Обов'язкова вакцинація в Україні: хто вже в списку

Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою.

Читайте также"Обходять імунітет від вакцини": інфекціоніст назвав найнебезпечніші штами коронавірусуЗгідно з документом, обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, професійної перед вищими, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Нагадаємо, станом на ранок середи, 13 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 16 309 жителів країни. У тому числі захворіли 1588 дітей і 288 медпрацівників. За минулі 24 години було госпіталізовано 4901 особу; летальних випадків - 471 (добою раніше було 352); одужали - 6 462 особи.