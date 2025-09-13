Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Наукові факти

Унікальне відкриття: у NASA виявили явні ознаки життя на Марсі

Олексій Тесля
13 вересня 2025, 04:30
12
Марсохід Perseverance виявив зразок, який було визнано "найбільш явною вказівкою на існування життя", коли-небудь знайденою на Марсі.
Марс
/ Колаж: Главред, фото: Pixabay/Sttefan, Pixabay/PIRO4D

Головне:

  • Переконливий сигнал життя на Марсі
  • Що відомо про життя на Марсі
  • Унікальні породи та мінерали

NASA офіційно заявило про важливе відкриття: на поверхні Марса знайдено ознаки, які, на думку вчених, можуть свідчити про існування мікробного життя в далекому минулому.

Про відкриття розповів керівник NASA Шон Даффі, йдеться в матеріалі Daily Mail.

відео дня

Переконливий сигнал життя на Марсі

Даффі повідомив, що марсохід Perseverance виявив зразок, який було визнано "найбільш явною вказівкою на існування життя", коли-небудь знайденою на Марсі.

Під час пресконференції заступник голови агентства Нікі Фокс зазначила:

"Це якраз той тип хімічного сліду, який ми могли б очікувати від біологічного походження".

Дивні сліди в стародавніх породах

Дослідники звернули увагу на незвичайні утворення в стародавніх породах кратера Джезеро - так звані "плями леопарда" і "макові зерна". Ці структури, що нагадують насіння, були знайдені в мулистих відкладеннях у долині Неретва, де мільярди років тому текла річка.

Що відомо про життя на Марсі

За словами вченого Джоела Гуровіца, виявлені крихітні утворення можуть свідчити про існування життя на Марсі ще до того, як з'явилися перші організми на Землі.

Однак він підкреслив: "Необхідні додаткові дані та незалежне підтвердження, перш ніж ми зможемо говорити про це з упевненістю".

Хімічні сліди життя

Інструменти марсохода виявили наявність фосфору і заліза в досліджуваних ділянках - такі речовини на Землі зазвичай пов'язані з діяльністю мікробів, які переробляють органічні сполуки.

З 2021 року Perseverance відправляє на Землю зображення кристалічних утворень і органічних матеріалів, знайдених у місцях, де колись текла вода.

Унікальні породи та мінерали

21 липня 2024 року марсохід зібрав нові зразки в північній частині долини Неретва. Вчені виявили білі прожилки сульфату кальцію - ознаку, що мільярди років тому тут текли ґрунтові води.

Також були знайдені ділянки з гематитом - мінералом, що надає поверхні Марса його іржаво-червоного кольору.

Нагорода за десятиліття досліджень

Даффі підкреслив, що це відкриття стало результатом десятиліть роботи. Зразки пройшли наукову рецензію, як і належить в академічному середовищі, і, за словами NASA, вони "з високою ймовірністю мають біологічне походження".

Повернення зразків на Землю

На запитання про те, чи збирається NASA доставити знайдені зразки на Землю, Шон Даффі відповів, що агентство все ще опрацьовує плани з транспортування і розглядає бюджетні можливості:

"Ми вивчаємо, як і коли це можна буде здійснити, все впирається в ресурси".

Таємничий космічний об'єкт: що говорять учені

Астрономи зафіксували загадковий об'єкт поблизу Землі, застосувавши інноваційний метод спостережень. Для цього дослідники використовували тінь нашої планети як природний фільтр, що дало змогу мінімізувати перешкоди від супутників і космічного сміття.

У результаті їм вдалося засікти об'єкт, що рухається з незвично високою швидкістю - значно швидшою, ніж звичайні астероїди, - і не відповідає жодному з відомих об'єктів у наявних астрономічних каталогах. Наразі вченим важко з точним визначенням природи цього тіла.

Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше зазвучала в космосі. Мало хто знає, що понад 60 років тому вперше у Всесвіті зазвучала саме українська пісня.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, чому планети круглі, а астероїди ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою і гравітаційним впливом.

Інші цікаві матеріали:

Про джерело: Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

NASA Марс
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни раптово прорвались у Куп'янськ, застосована підступна тактика - Deep State

Росіяни раптово прорвались у Куп'янськ, застосована підступна тактика - Deep State

23:43Фронт
В Україні можуть вимикати мобільну мережу під час тривоги: яка причина

В Україні можуть вимикати мобільну мережу під час тривоги: яка причина

22:18Україна
На підході 3 великі "котли": ЗСУ вдалося зробити неможливе

На підході 3 великі "котли": ЗСУ вдалося зробити неможливе

22:17Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на завтра 13 вересня: Ракам - бути вільними, Левам - удача

Гороскоп Таро на завтра 13 вересня: Ракам - бути вільними, Левам - удача

Коли закінчиться війна в Україні: військовий назвав терміни

Коли закінчиться війна в Україні: військовий назвав терміни

Одна з наймасованіших атак від початку війни: у РФ - вибухи, спалахнули пожежі

Одна з наймасованіших атак від початку війни: у РФ - вибухи, спалахнули пожежі

На підході 3 великі "котли": ЗСУ вдалося зробити неможливе

На підході 3 великі "котли": ЗСУ вдалося зробити неможливе

Попереду небагато: стали відомі подробиці стану тяжко хворої Симоньян

Попереду небагато: стали відомі подробиці стану тяжко хворої Симоньян

Останні новини

05:13

Гороскоп на завтра 14 вересня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Стрільцям - біль

04:30

Унікальне відкриття: у NASA виявили явні ознаки життя на Марсі

04:02

Ворог проривається до ключових міст Донеччини: аналітик пояснив задум Росії

03:37

Що буде з цінами в Україні: експерт сказав, чи потрібно скуповувати гречку

03:30

Супертест на IQ: знайдіть 4 відмінності на картинці з горами за 10 секунд

Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця рокуПодорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року
02:40

Початок нового рівня: чотирьох знаків зодіаку чекає трансформація 13 вересня

01:45

Опора, джерело сили та натхнення: чотири найсімейніші знаки зодіаку

01:18

Втратите достаток і благополуччя: що не можна виносити з дому 13 вересня, прикмети

00:33

В Україні створили 4-тонний дрон Bufalo: як його використовуватимуть

Реклама
12 вересня, п'ятниця
23:43

Росіяни раптово прорвались у Куп'янськ, застосована підступна тактика - Deep StateВідео

23:21

Жінці заборонили годувати голубів біля будинку: у чому причина

22:18

В Україні можуть вимикати мобільну мережу під час тривоги: яка причина

22:17

На підході 3 великі "котли": ЗСУ вдалося зробити неможливе

21:44

Забуті світом: покинуті міста-привиди України, де зупинився час

21:34

НАТО починає нову військову операцію після атаки на Польщу

21:32

"Кінцева зупинка": Андрій Федінчик звільнився із ЗСУ і назвав причину

21:23

Російську наступальну операцію на Суми повністю зірвано, - Зеленський

21:17

Головний секрет наших бабусь: який інгредієнт зробить волосся густим та довгимВідео

20:40

Сахара і поряд не стояла: де знаходиться найгарячіше місце на Землі

20:09

Лише на YouTube: стартує новий сезон ток-шоу "Говорить вся країна"

Реклама
20:00

Чому Путін так хоче взяти Донбас: землі та російська мова ні до чого

19:57

Варто запастись зараз: українцям сказали, коли подорожчає базовий продукт

19:55

Агресивні та гнівливі: люди, народжені в ці дати, легко виходять із себе

19:54

Прошу допомоги у мами: зірка "Чорного квадрата" розкрив, що робить перед виставою

19:43

Україну накриває похолодання і дощі: де влупить +5 градусів

19:42

"Це зазвичай літні люди": клієнти Ощадбанку залишаються без карток

19:31

Що приховувала Леся Українка: правда, якої не розкажуть у школі

19:10

Трамп знайшов спосіб скасувати санкції проти РосіїПогляд

18:56

"Велика маленька брехня" отримає 3 сезон: HBO розпочав роботу

18:46

"Віддати Путіну землю України": Зеленський зробив заяву про завершення війни

18:11

Китайський гороскоп на завтра 13 вересня: Мавпам час діяти, Зміям - тривога

18:08

В Україні підскочили ціни на продукти: що подорожчало найбільше

18:04

"Я не збираюся нікого захищати": Трамп різко висловився про атаку на ПольщуВідео

17:57

"Зради - не зради": Алсу розповіла, як терпіла екс-чоловіка і що з нею сталося

17:55

Його досі не знайшли: де може знаходитися найбільший скарб УкраїниВідео

17:43

Алкотестер покаже сп'яніння - 5 продуктів, які не варто вживати водіямВідео

17:02

Євро злітає, а долар обвалюється: новий курс валют на 15 вересня

17:01

"Починають вилазити": експерт поділився секретами, де і як шукати гриби у лісі

16:51

"Доведеться діяти дуже жорстко": Трамп погрожує Путіну за відмову від переговорів

16:49

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинці з хлопчиком на вокзалі за 31 секунду

Реклама
16:32

Фонд Андрія Матюхи підтримав запуск онлайн-хабу "Є - ПРОТЕЗ" актуально

16:29

Трамп заявив, що вбивцю Чарлі Кірка "здав" батько - що відомо про затриманого

16:19

Чому російські дрони атакували Польщу: Орбан здивував абсурдною причиною

15:58

Зінченка офіційно представлено в "Ноттінгем Форест": під яким номером гратиме

15:44

Розгром "елітних" частин РФ на "гарячому" напрямку: Сирський розкрив деталі

15:38

В роду були справжні ґазди - які прізвища свідчать про селянське походження

15:33

Чи треба опускати підлокітник в літаку: стюардеса попередила про важливе

15:33

Чим відрізняються два хлопці в офісі: треба бути "Шерлоком Холмсом", щоб знайти відповідь

15:30

Прихований сигнал водіям: що насправді означає лежачий конус на дорозіВідео

15:06

Коли закінчиться війна в Україні: військовий назвав терміни

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти