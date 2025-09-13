Унікальне відкриття: у NASA виявили явні ознаки життя на Марсі

Марсохід Perseverance виявив зразок, який було визнано "найбільш явною вказівкою на існування життя", коли-небудь знайденою на Марсі.

NASA офіційно заявило про важливе відкриття: на поверхні Марса знайдено ознаки, які, на думку вчених, можуть свідчити про існування мікробного життя в далекому минулому.

Про відкриття розповів керівник NASA Шон Даффі, йдеться в матеріалі Daily Mail.

Даффі повідомив, що марсохід Perseverance виявив зразок, який було визнано "найбільш явною вказівкою на існування життя", коли-небудь знайденою на Марсі.

Під час пресконференції заступник голови агентства Нікі Фокс зазначила:

"Це якраз той тип хімічного сліду, який ми могли б очікувати від біологічного походження".

Дивні сліди в стародавніх породах

Дослідники звернули увагу на незвичайні утворення в стародавніх породах кратера Джезеро - так звані "плями леопарда" і "макові зерна". Ці структури, що нагадують насіння, були знайдені в мулистих відкладеннях у долині Неретва, де мільярди років тому текла річка.

Що відомо про життя на Марсі

За словами вченого Джоела Гуровіца, виявлені крихітні утворення можуть свідчити про існування життя на Марсі ще до того, як з'явилися перші організми на Землі.

Однак він підкреслив: "Необхідні додаткові дані та незалежне підтвердження, перш ніж ми зможемо говорити про це з упевненістю".

Хімічні сліди життя

Інструменти марсохода виявили наявність фосфору і заліза в досліджуваних ділянках - такі речовини на Землі зазвичай пов'язані з діяльністю мікробів, які переробляють органічні сполуки.

З 2021 року Perseverance відправляє на Землю зображення кристалічних утворень і органічних матеріалів, знайдених у місцях, де колись текла вода.

Унікальні породи та мінерали

21 липня 2024 року марсохід зібрав нові зразки в північній частині долини Неретва. Вчені виявили білі прожилки сульфату кальцію - ознаку, що мільярди років тому тут текли ґрунтові води.

Також були знайдені ділянки з гематитом - мінералом, що надає поверхні Марса його іржаво-червоного кольору.

Нагорода за десятиліття досліджень

Даффі підкреслив, що це відкриття стало результатом десятиліть роботи. Зразки пройшли наукову рецензію, як і належить в академічному середовищі, і, за словами NASA, вони "з високою ймовірністю мають біологічне походження".

Повернення зразків на Землю

На запитання про те, чи збирається NASA доставити знайдені зразки на Землю, Шон Даффі відповів, що агентство все ще опрацьовує плани з транспортування і розглядає бюджетні можливості:

"Ми вивчаємо, як і коли це можна буде здійснити, все впирається в ресурси".

Про джерело: Daily Mail Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

