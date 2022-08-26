УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ чекає ще більше "сюрпризів": ЗСУ цього тижня знищили 7 складів боєприпасів ворога

26 серпня 2022, 09:49

Окупанти після влучних ударів української армії почали розосереджувати свої склади, адже бояться нових атак.

ВСУ уничтожили на Донбассе вражеский склад боеприпасов
ЗСУ цього тижня знищили 7 складів боєприпасів ворога/ Генштаб ЗСУ, скрін

Українські воїни лише цього тижня знищили на півдні України 7 складів з боєприпасами російських загарбників.

Противники тепер намагаються розміщувати невеликі склади у різних місцях, проте заховатися від пильного ока бійців ЗСУ їм не вдається. Про це розповіла начальниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"Вони намагаються розосереджувати ці запаси, оскільки вже відчули, що наші влучення точкові та абсолютно прицільні, але ми знаходимо місця нової дислокації і знову їх знищуємо. Цього тижня знищено вже 7 складів боєприпасів", – розповіла Гуменюк.

Видео дня

Також вона прокоментувала наслідки ударів ЗСУ по мостах у Херсонській області. Гуменюк зазначила, що після цих ударів окупанти намагаються будувати додаткові переправи. Проте українські воїни пильно стежать за будівництвом цих переправ і знищать їх, як тільки загарбники їх добудують.

У відповідь на запитання, чи були вже знищені деякі з цих переправ, Гуменюк відповіла, що поки що це "сюрприз".

Знищення складів боєприпасів окупантів

Нагадаємо, українські військові регулярно знищують склади російських загарбників, де б окупанти не намагалися їх заховати. Так, один зі складів був знищений 24 серпня, а напередодні цього, 23 серпня, воїнам ЗСУ вдалося знищити ще один склад боєприпасів ворога – у Нововоскресенському на Херсонщині.

Ще перед цим, 22 серпня, захисники України знищили склад з російськими боєприпасами в Каховці. Тоді ж українська авіація завдала чотири удари по районах зосередження живої сили, озброєння і техніки ворога в Бериславському районі та системах ППО в Новій Каховці.

Також 7 серпня Збройні сили України на півдні знищили російський склад боєприпасів, танк Т-62 і десятки росіян. ЗСУ завдали трьох ударів по скупченню ворожого озброєння і техніки та опорному пункту в Херсонському районі та ще одному опорному пункту в Бериславському.

Читайте також:

війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії Гуменюк склад боєприпасів склади боєприпасів
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:55

З днем народження, кум - прикольні картинки і листівки, душевні привітання імениннику

10:48

Щойно Путін помре або втратить владу, путінізм випустить дух разом з нимПогляд

10:38

Російський блогер "навів", ЗСУ знищили: база "П'ятнашки" в "ДНР" перетворилася на попіл

10:33

"Бажаємо возз’єднатися з Каддафі і Хусейном": у МОУ відповіли Лукашенку на цинічне "привітання" УкраїниВідео

10:16

Прикмети на 28 серпня: які 8 заборон не можна порушувати на Успіння Пресвятої БогородиціВідео

Реклама
09:49

РФ чекає ще більше "сюрпризів": ЗСУ цього тижня знищили 7 складів боєприпасів ворогаВідео

09:42

"Мій синочок годину тут пролежав": ракета РФ вбила 11-річну дитину в Чаплиному, сім'я згоріла живцемВідео

09:22

"Ракетний терор РФ буде подолано": Зеленський розповів про розмову з Байденом і постачання ППОВідео

09:11

"Це буде божевілля": британський експерт назвав терміни, коли війська РФ вийдуть з УкраїниВідео

08:58

Гороскоп на сьогодні, 26 серпня 2022: Левам - щастя в любові, Козерогам - заздрість, Рибам - пліткиВідео

08:43

Путін отримав прочуханки від українців, здувся і скисПогляд

08:18

Путін збільшує армію РФ: в Міноборони України порадили закупити 2 млн мішків для трупівВідео

08:02

Подолав 7,5 тис. км, щоби померти в Україні: ЗСУ ліквідували матроса Тихоокеанського флоту РФ

07:20

У районі Запорізької АЕС спалахнула пожежа, видно стовп диму - фото із супутника

06:41

Німеччина не постачатиме Україні зброю, з якої можна обстріляти РФ - Шольц

06:00

Дурість чи навмисна провокація: чому Папа Римський пошкодував ДугінуПогляд

05:40

Провокують біду: 3 рослини, які потрібно викинути з будинкуВідео

05:30

Відведе біду і притягне удачу: три знаки зодіаку, яким обов'язково потрібно носити золото

05:00

Путін зібрав сотні одиниць авіації біля кордонів України, бо боїться контрнаступу ЗСУ – експертВідео

04:41

Як правильно підготувати дитину до школи та чи віддавати у шість років поради батькам

Реклама
04:15

"Українське серце розривається": Кулеба відреагував на заяву Папи Римського про вбивство ДугіноїВідео

03:50

У моду на осінь 2022 входить дивовижна зачіска, яку можна зробити за 1 хвилинуФото

03:20

Ідеальна закуска з лаваша з простою начинкою: найсмачніший рецептВідео

03:10

Африканська спека атакує: синоптик назвала найспекотніший деньВідео

02:33

48-річна Пенелопа Крус виставила затягнуті в латекс принади на обкладинці іменитого глянцю

02:02

"І її споїти вирішила": Волочкова показала рідкісне фото з мамою

01:35

Як відбілити гумову підошву кросівок: 5 простих порад, які зекономлять ваш час

01:04

Гороскоп на тиждень 29 серпня - 4 вересня: Овнам – удача в грошах, Скорпіонам – радісна зустріч, Стрільцям - сваркиВідео

00:51

Прикмети на 26 серпня: названо 5 заборон, які не можна порушуватиВідео

25 серпня, четвер
23:52

"Криворукі дебіли": Арестович різко висловився щодо трагедії в ЧаплиномуВідео

23:24

Зеленський щодо ситуації на ЗАЕС: сьогодні вдалося уникнути ядерної катастрофиВідео

22:55

Експерт пояснив, чи вдасться Росії завдати одномоментного ракетного ударуВідео

22:42

Розмова Зеленського і Байдена: про що домовилися президентиВідео

22:26

ЗСУ взяли під контроль всю логістику військ РФ на півдні: окупанти не можуть перейти в наступВідео

22:15

"Заподіяти біль" не вдалося: торгівля Росії з США дає більше мільярда на місяцьВідео

22:05

Киянку-мовчунку Ганну Сєдокову депортують з РФ

21:52

Українців закликали евакуюватися ще з одного містаВідео

21:38

У Байдена присвоять назву місії в Україні та призначать генерала - WSJВідео

21:34

Перевів 60 млн доларів на ЗСУ: Астаф'єва показала чоловіка, який крупно допоміг українській арміїВідео

21:25

У мережі з'явилося фото сурогатної матері дітей Алли Пугачової і Максима Галкіна

Реклама
21:21

Залужний наказав не відправляти на передову гурт "Антитіла"

21:19

Країна ЄС може передати Україні свої ППО: натомість збираються взяти Залізний купол – ForbesВідео

20:54

Плюс 137 тисяч: навіщо Путін збільшує армію?Погляд

20:48

Скандальне рішення: Гаага домагається скасування санкцій проти РФ

20:43

Любов переможе зло: боєць ЗСУ увірвався в прямий ефір і покликав відому українську телеведучу заміжВідео

20:40

Лицемірство Лукашенка на межі скотстваПогляд

20:21

Навколо Запорізької АЕС можуть створити демілітаризовану зону - пропозиція Держдепу СШАВідео

20:18

Стане татом Вєрки: Олексій Арестович позалицявся до мами Сердючки на концертіВідео

20:15

У Євросоюзі вигадали, чим замінити "візовий бан" для росіянВідео

20:10

Прикмети на 27 серпня: які 5 речей не можна робити, щоб не потрапити в неприємностіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти