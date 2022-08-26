РФ чекає ще більше "сюрпризів": ЗСУ цього тижня знищили 7 складів боєприпасів ворога

ЗСУ цього тижня знищили 7 складів боєприпасів ворога/ Генштаб ЗСУ, скрін

Українські воїни лише цього тижня знищили на півдні України 7 складів з боєприпасами російських загарбників.

Противники тепер намагаються розміщувати невеликі склади у різних місцях, проте заховатися від пильного ока бійців ЗСУ їм не вдається. Про це розповіла начальниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"Вони намагаються розосереджувати ці запаси, оскільки вже відчули, що наші влучення точкові та абсолютно прицільні, але ми знаходимо місця нової дислокації і знову їх знищуємо. Цього тижня знищено вже 7 складів боєприпасів", – розповіла Гуменюк.

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Також вона прокоментувала наслідки ударів ЗСУ по мостах у Херсонській області. Гуменюк зазначила, що після цих ударів окупанти намагаються будувати додаткові переправи. Проте українські воїни пильно стежать за будівництвом цих переправ і знищать їх, як тільки загарбники їх добудують.

У відповідь на запитання, чи були вже знищені деякі з цих переправ, Гуменюк відповіла, що поки що це "сюрприз".

Знищення складів боєприпасів окупантів

Нагадаємо, українські військові регулярно знищують склади російських загарбників, де б окупанти не намагалися їх заховати. Так, один зі складів був знищений 24 серпня, а напередодні цього, 23 серпня, воїнам ЗСУ вдалося знищити ще один склад боєприпасів ворога – у Нововоскресенському на Херсонщині.

Ще перед цим, 22 серпня, захисники України знищили склад з російськими боєприпасами в Каховці. Тоді ж українська авіація завдала чотири удари по районах зосередження живої сили, озброєння і техніки ворога в Бериславському районі та системах ППО в Новій Каховці.

Також 7 серпня Збройні сили України на півдні знищили російський склад боєприпасів, танк Т-62 і десятки росіян. ЗСУ завдали трьох ударів по скупченню ворожого озброєння і техніки та опорному пункту в Херсонському районі та ще одному опорному пункту в Бериславському.

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