В Одесі прогриміли два вибухи: повітряна тривога була в половині областей України

Окупанти атакували Одещину різними видами ракет, повідомили у Силах оборони півдня України.

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В Одесі прогриміли два вибухи/ колаж: Главред, фото: скрін, Генштаб ЗСУ

В Одесі вранці у середу, 10 квітня, пролунали два вибухи. Про це повідомляє "Суспільне.Одеса" у Telegram.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців області перебувати в укриттях.

Повітряна тривога лунала у половині областей України – на півдні, сході на у центрі нашої держави.

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Перед цим Повітряні сили попереджали, що є загроза застосування балістичного озброєння з півдня. Після цього у Повітряних силах повідомили, що в напрямку Одещини летить ракета.

Ракетний удар по Одесі та Одещині 10 квітня – чим били окупанти

У Силах оборони півдня України повідомили, що вранці 10 квітня російські загарбники завдавали ударів по Одещині різними видами ракет.

Зазначається, що йде бойова робота Сил протиповітряної оборони.

"Нагадуємо! Це також може бути небезпечно! Ворог передбачувано активізувався у день визволення Одеси від фашистських загарбників. Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не перешкоджайте роботі Сил оборони! Не орієнтуйте ворога публікаціями бойової роботи і наслідків влучань", – зазначили у Силах оборони півдня України.

Удари ракетами і дронами по Україні – останні новини

У ніч на 10 квітня РФ атакувала дві області, є "прильоти", спалахнули пожежі. 14 "шахедів" збито в Миколаївській та Одеській областях. Також знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу.

Ракета Х-59 - що про неї відомо Х-59 "Овод" (за кодифікацією НАТО AS-13 Kingbolt) - радянсько-російська високоточна авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" середнього радіусу дії (до 290 км для Х-59МК2), пише Вікіпедія. Призначена для ураження наземних і надводних об'єктів противника, прикритих ППО. Оператор їх виявляє візуально в будь-який час вдень у простих метеоумовах. Існують також різновиди для вседобового і протикорабельного застосування. Ракети Х-59 використовуються російськими окупантами під час вторгнення на територію України.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 9 квітня РФ атакувала Україну десятками дронів – усі "Шахеди" збиті силами ППО. Під прицілом ворога була критична інфраструктура в південних регіонах. Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько двох годин.

Ввечері 9 квітня повідомлялося, що РФ вдарила по будинку в Полтавській області. Окупанти вбили щонайменше одну людину та поранили мінімум 10 людей. Серед постраждалих є діти – троє. Внаслідок російської атаки загорівся житловий будинок.

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