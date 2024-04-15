Зливи із грозами та градом: центральні області України опиняться під атакою негоди

Українські синоптики попереджають про різке погіршення погодних умов у центральних областях України.

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На Україну насуваються грози та дощі / колаж: Главред, фото: pexels

Погода в Україні найближчими днями різко зміниться. Синоптики попереджають про сильні грози, які можуть дійти до Вінниччини, Черкащини та Харківщини.

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що цей тиждень в Україні буде значною мірою холодним, вітряним, із дощем і навіть трохи з мокрим снігом.

"Завтра, 16-го квітня, атмосферний фронт зумовить у західних та північних областях періодичні дощі, часом із грозами.Також впродовж дня опади дійдуть до Вінниччини, Черкащини та Харківщини. На решті території України дощі малоймовірні" - пояснила Діденко у своєму Telegram. відео дня

Погода 16 квітня

Температура повітря 16 квітня буде вкрай неоднорідна. На крайньому заході завтра вдень подекуди нижче +10 градусів, а в центральних областях, на півдні та сході місцями до +26 градусів, зазначила у своєму прогнозі Діденко.

"16-го квітня очікується температура повітря на заході +9+14, на Тернопільщині, Хмельниччині та у Чернівецькій області ще тепло, +18+21 градус. На півночі +17+19 градусів, а у центральній частині України +23+26 градусів, на Вінниччині +21 градус. У східних областях +22+26 градусів, у південній частині +23+26 градусів" - повідомила синоптик.

У Києві 16-го квітня очікується сильний дощ, можлива гроза. Температура повітря впродовж дня +17,+18 градусів.

Діденко також попередила, що можливі заморозки в другій половині тижня.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди на 16 квітня

В Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що в Україні, крім півдня,очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами. У Карпатах та на Прикарпатті місцями будуть значні дощі.

"Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, у північній частині 5-10°; вдень на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині 24-29°, на решті території та узбережжі морів 17-22°, у більшості західних та північних областей 13-18°", - зазначили в центрі.

Яка погода буде 16 квітня / фото: facebook/UkrHMC

Народний синоптик Станіслав Щедрін також повідомив, що в Україні погіршується погода.

"Увага! У найближчі години та в ніч на 16 квітня, у центральних областях, очікуються зливи з грозами, подекуди пройдуть сильні зливи, град та шквали", - зазначив синоптик у своєму Telegram-каналі.

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Нагадаємо, що синоптик Ігор Кибальчич попередив, що в Україну йде потужний циклон. Цей циклон і атмосферні фронти на тлі зниженого тиску призведуть до випадання дощів, особливо в західних і північних областях, попередив синоптик.

На Україну насувається хвиля грозових дощів. Синоптики прогнозують грозові дощі у багатьох областях. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+25 градусів.

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