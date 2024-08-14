РФ виводить частину військ з України, щоб перекинути на Курськ - WSJ

Операція ЗСУ в Курській області змушує Москву перегрупувати свої сили вторгнення.

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Росія виводить частину військ з України у відповідь на вторгнення на Курщину / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, росЗМІ

Країна-агресор РФ виводить частину своїх збройних сил з України у відповідь на наступ українських військ на територію російської Курської області. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед чиновників США.

За інформацією видання, це є першою ознакою того, що операція Києва в Курській області змушує Москву перегрупувати свої сили вторгнення.

Офіційні особи заявили, що США все ще намагаються визначити значення цього кроку Росії. Також співрозмовники WSJ не уточнили, скільки військ, за оцінками США, перекидає Росія.

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Але ця оцінка підкріплює заяви українських офіційних осіб, які стверджують, що несподівана операція в Курській області минулого тижня відвернула російські війська від України.

Як повідомляв Главред, раніше під час офіційного візиту до Києва двопартійна делегація зі США підтримала дії Сил оборони України в Курській області РФ та назвала цю операцію "історичною" та такою, що дає надію.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Росія перекидає війська з Калінінграда в Курську область. Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас під час візиту в Україну 13 серпня.

Крім того, РФ вивела частину своїх військ із Запоріжжя та Херсонщини для оборони Курської області. Про це повідомило видання Politico з посиланням на слова спікера оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитра Лиховія.

Тим часом українські захисники взяли під контроль 74 населених пункти в Курській області РФ. На цих територіях проводяться перевірки та стабілізаційні заходи, а також розробляються гуманітарні рішення. Про це заявив Головком ЗСУ Олександр Сирський під час доповіді президенту України Володимиру Зеленському.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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