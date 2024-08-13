Росія перекидає війська з Калінінграда в Курську область: у Литві зробили важливу заяву

Через сміливість українських військових Росії доводиться відводити частину своїх військ з Калінінграда, заявив міністр оборони Литви.

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Росія перекидає війська з Калінінграда в Курську область/ колаж: Главред, фото: Facebook Рустем Умєров, скрін, міноборони рф

Країна-агресорка Росія перекидає війська зі свого балтійського ексклаву Калінінграда в Курську область.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас під час візиту в Україну у вівторок, 13 серпня, повідомляє "Радіо Свобода". Під час розмови із президентом України Володимиром Зеленським він висловив повагу українським "діям на півночі". Також він заявив, що наразі ніхто не каже, що "червоні лінії" пройдені.

Міністр оборони Литви також наголосив, що наступним хорошим знаком від міжнародних партнерів було б надання Україні дозволу використовувати засоби дальнього ураження.

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"Ми лобіюємо це, впевнений, що ми повинні це робити", – наголосив він.

Литовський міністр також зазначив, що через сміливість українських військових Росії доводиться відводити частину своїх військ з Калінінграда.

"Я кажу литовському народу: ви подивіться, як українці за вас боряться, тому що через їхню боротьбу їм [Росії] треба відводити війська з Калінінграда. Ми навіть називаємо це "демілітаризацією" Калінінграда, яка відбувається завдяки хоробрості ваших військових, завдяки вашим рішенням", – додав він.

Зеленський обговорив з Кащунасом розвиток ОПК та першочергові потреби України

Володимир Зеленський зустрівся з міністром національної оборони Литви, який перебуває з візитом в Україні. Про це повідомляє Офіс президента України. Зазначається, що під час зустрічі вони детально обговорили першочергові оборонні потреби України та подальшу допомогу з боку Литви, насамперед щодо ППО, дронів та інших критично важливих засобів.

"Окрему увагу приділили спільним крокам для розвитку оборонно-промислового комплексу України. Володимир Зеленський подякував за дієву підтримку з боку Литви європейської та євроатлантичної інтеграції нашої країни", – йдеться у повідомленні ОП.

Також Зеленський відзначив важливість Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Литовською Республікою, яку він і литовський президент Гітанас Наусєда підписали в Брюсселі 24 червня цього року.

Україна і Литва підписали угоду про співробітництво в межах Коаліції з розмінування

Міністр оборони України Рустем Умєров також зустрівся з міністром національної оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом у Києві. Під час зустрічі вони, зокрема, говорили про поточну ситуацію на фронті, а також обговорили актуальні потреби українських Сил оборони.

"Окремо відзначив ефективне лідерство Литви в Коаліції з розмінування, яка об'єднала значну кількість країн для підтримки нашої армії. Підписали з Лаурінасом Кащюнасом угоду про співробітництво в межах Коаліції. Розповів про досвід розгортання фортифікаційних споруд на лінії фронту. Комплексна система оборони – ключовий фактор стримування ворога, і ми працюємо над її вдосконаленням 24/7. Також представив литовському колезі можливості нового цифрового застосунку для військових Армія+. Щиро дякую литовським друзям за всебічну підтримку", – зазначив Умєров після зустрічі.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна спершу не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Операція в Курській області – останні новини

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначив, що операцією ЗСУ під Курськом Сирський обвів Герасимова навколо пальця. Українському главкому Сирському вдалось перехитрити начальника російського Генштабу Герасимова, тому "дощ" з наступальною операцією у Курській області надовго.

У BILD зазначили, що ЗСУ розширюють плацдарм на Курщині. Українські захисники просуваються у напрямку Коренево, розширюючи плацдарм на Курщині, розповів Юліан Рьопке.

Також повідомлялося, що ЗСУ звільнили 74 населені пункти на Курщині – Зеленський розкрив деталі операції. На окремих напрямках українські захисники просунулися від 1 до 3 км і взяли під контроль ділянку площею 40 квадратних кілометрів, розповів Сирський.

Нагадаємо, РФ вивела частину військ з півдня України для оборони Курщини. Частина російських військ була передислокована із Запорізької та Херсонської областей.

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