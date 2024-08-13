"Історичний прорив": сенатори США захопилися діями ЗСУ на Курщині

Операція в Курській області змусить Росію перекинути туди війська з інших місць на фронті, вважає Річард Блументаль.

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Річард Блументаль і Ліндсі Грем прибули з візитом до Києва і прокоментували ситуацію на Курщині / Колаж: Главред, фото: ОП, 4 окрема танкова бригада

Під час офіційного візиту до Києва двопартійна делегація зі США підтримала дії Сил оборони України в Курській області РФ і назвала цю операцію "історичною" та такою, що дає надію.

Як заявив сенатор від Демократичної партії Річард Блументаль, головна новина в тому, що Україна переносить боротьбу на територію Росії, передає Радіо Свобода.

"Сьогоднішній день - це день надії, більшої надії, ніж я бачив під час усіх моїх поїздок сюди. Прорив у напрямку Курська - історичний. Це сейсмічний прорив. Це хороша, велика новина, яка обіцяє ще більше потенційних проривів", - сказав він. відео дня

Блументаль переконаний, що такі дії ЗСУ змусять Росію перекинути в Курську область війська з інших місць на фронті.

Своєю чергою, сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав операцію ЗСУ сміливою та красивою.

"Що я думаю про Курськ? Сміливо, блискуче, красиво. Так тримати! Путін почав це, надеріть йому дупу", - сказав він.

Обидва сенатори закликали адміністрацію Джо Байдена зняти обмеження щодо використання наданої Україні американської зброї.

"Дозвольте цим людям воювати. Дайте їм зброю, необхідну для перемоги у війні, яку вони не можуть собі дозволити програти. Що стосується F-16, усе це дуже довго, вони вже в Україні, то дайте можливість їх використовувати. Давайте тренувати українських пілотів", - закликав Грем.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що попри заяви російських військових блогерів про стабілізацію армією РФ лінії фронту, українські війська далі активно просуваються територією Курської області.

12 серпня Командувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що українські війська утримують близько 1000 квадратних кілометрів російської території та продовжують наступальні операції.

Російський диктатор Володимир Путін може припинити війну проти України, якщо його так турбує ситуація в Курській області. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу 12 серпня.

Тим часом Путін намагається перекласти відповідальність за вторгнення ЗСУ в Курську область на інших представників влади та військових РФ.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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