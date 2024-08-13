Прекрасно знають, що на них чекає: якою буде доля "кадировців" у РФ після провалу під Курськом

Бойовики "Ахмата" просто втекли з позицій у Курській області, кинувши охорону кордону на строковиків.

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Тривають бої за Курську область / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

ЗСУ вкотре зруйнували міф про боєздатність підрозділів Кадирова в Курській області. Однак Путіну вони ще необхідні, впевнений військовий експерт Олександр Мусієнко.

Під час чату на Главреді він нагадав, що бойовики Кадирова все ще дуже лояльні до Путіна і допомагають йому підтримувати "стабільність" на Кавказі.

"Водночас Путіну важливо тримати і фінансувати кадирівців, тому що це плата за лояльність. Він просто купує цю лояльність за гроші. Але насправді на Кавказі проблеми є, зокрема, випадки терактів у Дагестані, в Чечні багато кланів просто сплять і бачать, як би розтерзати Кадирова, коли він втратить заступництво Путіна і лояльність власних силовиків", - зазначив експерт.

Дивіться відео чату з Олександром Мусієнком, де він розповів про наслідки операції в Курській області для Росії і Путіна:

Україну вельми влаштує варіант, якщо кадирівці тікатимуть за Урал, і більше не з'являтимуться тут.

"Ми такому варіанту протидіяти не будемо, нехай тікають. А якщо захочуть повернутися, думаю, вони прекрасно розуміють, що на них чекає", - вважає Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер та експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає як експерт в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Бої в Курській області - головне

6 серпня Росія поскаржилася на прорив кількома механізованими колонами кордону на ділянці Курської області. Перші бої зустріли російські строковики, тоді як підрозділи "Ахмат", які мали охороняти кордон, були ганебно розбиті.

Путін відреагував на прорив і швидке просування невідомих військ тільки на другу добу. Диктатор країни-агресорки звинуватив Україну в "масштабній провокації".

Судячи з опублікованих кадрів, Росія зазнала важких втрат у живій силі та техніці, зокрема в авіації, ще в перший день боїв, а місцеве населення не чинило жодного опору.

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