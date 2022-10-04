Загинув лікар-анестезіолог, 2 медсестри поранені: деталі ракетного удару по лікарні під Куп’янськом

Внаслідок ракетного удару РФ по лікарні на Харківщині загинув лікар-анестезіолог, дві медсестри поранені/ Telegram Синегубов, УНІАН

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по лікарні поблизу Куп’янська на Харківщині загинув лікар-анестезіолог.

Дві медсестри 53-х та 43-х років внаслідок атаки були поранені. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Сама лікарня була майже повністю зруйнована з 1 по 4 поверх. На місці трагедії працювали рятувальники і правоохоронці.

У ДСНС України розповідають, що ракетний удар по лікарні стався близько 16:50 у понеділок, 3 жовтня.

"Будівля закладу зазнала часткових руйнацій. На 3-му поверсі сталась пожежа на площі 20 кв. м. Її о 17:30 загасили рятувальники", – йдеться у повідомленні.

За добу у Куп’янському районі через обстріли з боку окупантів поранення отримали також 63-річниий чоловік і 9-річна дівчинка. Їх обох госпіталізували. Стан дитини медики оцінюють як середньої тяжкості.

Синєгубов також розповів, що у ніч на 4 жовтня загарбники двічі вдарили по Харкову ракетами, попередньо це були ракети С300. Внаслідок цього загинула 46-річна жінка. Були пошкоджені інфраструктурні об'єкти.

Ракетний удар по лікарні на Харківщині

Нагадаємо, 3 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по медичній установі у Харківській області. Це сталося в Куп'янському районі. Будівля лікарні була майже повністю зруйнована з 1 по 4 поверх.

Раніше глава Харківської ОВВА Олег Синегубов повідомив, що в Куп'янському районі була виявлена обстріляна окупантами колона цивільних автомобілів, там загинули два десятки людей.

Пізніше повдомлялося, що внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами цивільної колони автомобілів поблизу села Курилівка (Куп'янський район) Харківської області загинули 24 людини.

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