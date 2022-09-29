Ракетний удар РФ по Дніпру: на місці вибухів знайшли тіло ще однієї дитини

Місце ракетного удару РФ по Дніпру / t.me/dnipropetrovskaODA

У Дніпрі в результаті ракетного удару РФ загинули три дитини, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Кількість загиблих в результаті ракетного удару по Дніпру вночі 29 вересня зросла до чотирьох осіб, написав він у Telegram.

"На місці ракетного удару в Дніпрі рятувальники виявили фрагменти тіла ще однієї дитини. На даний момент нічна ворожа атака забрала чотири життя. Росіяни вбили двох дорослих і двох дітей – 8-річного хлопчика і 9-річну дівчинку", - зазначив Резніченко.

Ракетний обстріл Дніпра

Нагадаємо, в ніч на четвер, 29 вересня, російські окупанти завдали ракетні удари по Дніпру. Повідомлялося про загибель трьох людей, у тому числі дитини, і поранення п'ятьох, у тому числі 12-річної дівчинки.

Повністю зруйновано кілька приватних будинків, пошкоджено понад 60 приватних будинків і кілька багатоповерхових, а також ринок, автобуси, автомобілі та лінії електропередач.

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