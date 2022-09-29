Ракетний удар РФ по Дніпру: на місці вибухів знайшли тіло ще однієї дитини

Кількість загиблих в результаті ракетного удару по Дніпру вночі 29 вересня зросла до чотирьох осіб.
У Дніпрі в результаті ракетного удару РФ загинули три дитини, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Кількість загиблих в результаті ракетного удару по Дніпру вночі 29 вересня зросла до чотирьох осіб, написав він у Telegram.
"На місці ракетного удару в Дніпрі рятувальники виявили фрагменти тіла ще однієї дитини. На даний момент нічна ворожа атака забрала чотири життя. Росіяни вбили двох дорослих і двох дітей – 8-річного хлопчика і 9-річну дівчинку", - зазначив Резніченко.
Ракетний обстріл Дніпра
Нагадаємо, в ніч на четвер, 29 вересня, російські окупанти завдали ракетні удари по Дніпру. Повідомлялося про загибель трьох людей, у тому числі дитини, і поранення п'ятьох, у тому числі 12-річної дівчинки.
Повністю зруйновано кілька приватних будинків, пошкоджено понад 60 приватних будинків і кілька багатоповерхових, а також ринок, автобуси, автомобілі та лінії електропередач.
Читайте ще:
- Вночі окупанти атакували Україну: у Миколаєві, Кривому Розі та на Київщині прогриміли вибухи
- Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу: всі подробиці
- "Якщо потрібно вбити сто дітей - вони вб'ють": Арестович назвав мету удару росіян по Кривому Рогу