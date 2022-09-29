УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ракетний удар РФ по Дніпру: на місці вибухів знайшли тіло ще однієї дитини

29 вересня 2022, 14:27

Кількість загиблих в результаті ракетного удару по Дніпру вночі 29 вересня зросла до чотирьох осіб.

Дніпро
Місце ракетного удару РФ по Дніпру / t.me/dnipropetrovskaODA

У Дніпрі в результаті ракетного удару РФ загинули три дитини, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Кількість загиблих в результаті ракетного удару по Дніпру вночі 29 вересня зросла до чотирьох осіб, написав він у Telegram.

"На місці ракетного удару в Дніпрі рятувальники виявили фрагменти тіла ще однієї дитини. На даний момент нічна ворожа атака забрала чотири життя. Росіяни вбили двох дорослих і двох дітей – 8-річного хлопчика і 9-річну дівчинку", - зазначив Резніченко.

Ракетний обстріл Дніпра

Нагадаємо, в ніч на четвер, 29 вересня, російські окупанти завдали ракетні удари по Дніпру. Повідомлялося про загибель трьох людей, у тому числі дитини, і поранення п'ятьох, у тому числі 12-річної дівчинки.

Повністю зруйновано кілька приватних будинків, пошкоджено понад 60 приватних будинків і кілька багатоповерхових, а також ринок, автобуси, автомобілі та лінії електропередач.

Читайте ще:

новини Дніпра Валентин Резніченко війна Росії та України ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:27

Ракетний удар РФ по Дніпру: на місці вибухів знайшли тіло ще однієї дитини

14:21

"Не потрібно лити бруд на своїх громадян": Буланова вирішила повчити Галкіна і Пугачову

14:18

Путін "розмахує ядерним кийком" з однією чіткою метою – генерал СШАВідео

14:18

Путін хоче 30 вересня підписати договір про "приєднання" до РФ окупованих територій УкраїниВідео

13:54

Які кольори приносять щастя і удачу знакам зодіакуВідео

Реклама
13:37

"Там просто катастрофа": Жданов розповів, куди відправлять помирати мобілізованих в РФ

13:35

"Це займе кілька років": у Пентагоні заявили, що Україна не отримає обіцяні 18 HIMARS найближчим часомВідео

13:30

Як довго можна зберігати яйця: відповіді на найцікавіші питанняВідео

13:22

ЗСУ почали вибивати окупантів з Луганщини та брати в полон "мобіків" з РФВідео

13:20

У Фінляндії завершилися зйомки українського епізоду найпопулярнішого шоу The song of my life

13:01

РФ перекине до Білорусі 20 тисяч мобілізованих - розвідкаВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 30 вересня 2022: Овнам - образи, Левам - заздрість, Рибам - грошіВідео

12:56

"На тиждень, до другого": виконавець пісні Комарово Ігор Скляр їде воювати за РФ

12:53

"Це було фатальне рішення": Путіна скинуть з поста через мобілізацію – ЖдановВідео

12:47

"Більшість з вас підтримує війну": у Грузії тролять росіян, які тікають від мобілізаціїВідео

12:39

2023 - рік якої тварини за східним календарем: в чому зустрічати і що готувати

12:23

Замість одягу - позолота: Гвінет Пелтроу повністю роздяглася для відомого глянцю

12:15

"Били до ран і крові": Дьомін шокував розповіддю про дитинство

12:04

Майор потрапив під обстріл: в Україні ліквідовано російського окупанта Курбанова

12:00

Рішення про додаткову мобілізацію буде приймати Генштаб - РезніковВідео

Реклама
11:41

Мобілізація в Росії повністю поховає путінський режим - ЖдановВідео

11:41

"Хтось набрехав": результати "референдуму" РФ фальшиві - помилку помітив уважний математикВідео

11:31

Помер автор хіта Gangsta's Paradise - 59-річний репер Coolio

11:17

Гороскоп Таро на жовтень 2022: Козерогам - трагічна звістка, Рибам - сварка, Водоліям - поїздкаВідео

11:05

Окупанти вдарили касетними бомбами по Дніпропетровській області: постраждали 15 осіб

10:53

"Від батальйону 10 осіб залишилося": окупанти скаржаться на катастрофічні втрати в УкраїніВідео

10:04

ЗМІ з'ясували, що Путін пообіцяв Ірану за військову допомогу

09:58

Притягнуть гроші магнітом: 3 знаки зодіаку зможуть розбагатіти в жовтні 2022

09:57

Окупанти потрапили в засідку на Харківщині: ЗСУ "покришили" росіян разом з бронетехнікоюВідео

09:46

Путін визнав програш російської армії в Україні - ЖдановВідео

09:19

Вибухівку заклали в авто: у Мелітополі партизани підірвали Ланос зі зрадницеюВідео

09:09

Німецька ППО закриє небо: Німеччина передасть Україні чотири системи IRIS-T замість однієїВідео

08:58

Гороскоп на сьогодні 29 вересня 2022: Близнюкам - витрати, Стрільцям - нова робота, Водоліям - небезпекаВідео

08:42

На війну "загребли всіх": експерт назвав головні провали мобілізації в РосіїВідео

08:22

Танк і три КамАЗи снарядів: житель Чернігівщини передав ЗСУ ворожої техніки на цілий підрозділ

08:15

Ультиматум посеред війниПогляд

07:57

РФ завдала потужного ракетного удару по житлових будинках Дніпра: серед загиблих і поранених - дітиФотоВідео

07:29

В Ірландії 8-річна українка отримала до 70 ножових поранень, її матір знайшли непритомною - ЗМІ

07:05

Від проблеми не лишиться ні сліду: 4 способи, як розпушити пуховик після прання

06:50

Поразка РФ у Лимані неминуча: аналітики ISW розповіли про успіхи ЗСУ

Реклама
06:24

Боротьба за один-єдиний окопПогляд

06:10

Влаштують терор: астролог розповіла, як "референдуми" трагічно вплинуть на УкраїнуВідео

06:00

Путін пішов ва-банк, але мобілізація його поховає – Олег Жданов

05:27

"Прийшов час змінити стилістів!": шанувальники сміються над обстриженою Волочковою

05:20

5 жіночих імен, які все життя притягують одні проблеми і бідиВідео

05:20

Люті дощі зіпсують бабине літо в Україні: синоптики розповіли про погодний АрмагеддонВідео

05:00

Лукашенко хоче домовитися з Путіним про передачу Білорусі ядерної зброї – ПономарьовВідео

04:00

Господині кладуть у бачок унітаза шкарпетку з милом: чистота та приємний запах збережеться надовго

03:23

Гороскоп на жовтень 2022 для Дів: чого чекати в роботі, кар'єрі, коханніВідео

03:20

Найсмачніший торт за 5 хвилин з дивовижною начинкою: простий рецепт, від якого всі будуть в шоціВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осінь
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти