Окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя та Харків, спалахнули пожежі

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Вночі у четвер, 6 жовтня російські окупанти обстріляли Харків і Запоріжжя. Є руйнування. Рятувальники витягують людей з-під завалів.

Обстріл Харкова

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, російські війська обстріляли Основ'янський район міста.

Окупанти влучили в інфраструктурний об'єкт. Почалася пожежа.

Інформація про постраждалих і ступінь руйнування об'єкта на даний момент уточнюється.

Окупанти знову вдарили по Запоріжжю

Згідно даних голови Запорізької ОВВА Олександра Стара, в результаті "прильотів" в місті виникли пожежі. Руйнувань зазнали житлові будинки.

Люди опинилися під завалами. Точна кількість постраждалих ще невідома. На місці подій вже працюють рятувальники.

Атака на Миколаївщину та Одещину

Російські окупанти вночі 6 жовтня також атакували Одеську та Миколаївську області іранськими дронами-камікадзе Shahed-136.

Як повідомляє оперативне командування Південь у Facebook, напередодні в соцмережах вже повідомляли про те, що в Одесі та області були чутні вибухи.

"Під час нічної атаки дронів-камікадзе по Одещині та Миколаївщині, за попередніми даними, 6 дронів збито силами протиповітряної оборони", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, вранці в середу, 5 жовтня, російські окупанти атакували Білу Церкву в Київській області за допомогою іранських дронів-камікадзе. БПЛА були випущені з півдня України. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

За його словами, всього було випущено близько 12 дронів. Шість з них були збиті: три - зенітно-ракетними військами на півдні, ще три - авіацією Повітряних сил. Гнат зазначив, що Росія шукає слабкі місця в протиповітряній обороні України.

3 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по медичному закладу в Харківській області. Це сталося в Куп'янському районі. Будівля лікарні була майже повністю зруйнована з 1 по 4 поверх.

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