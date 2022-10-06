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Окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя та Харків, спалахнули пожежі

6 жовтня 2022, 06:42

У Запоріжжі зруйновані житлові будинки. Люди опинилися під завалами. Точна кількість постраждалих ще невідома. На місці подій вже працюють рятувальники.

Результати обстрілу житлового будинку Росією
Ілюстраційне фото / Reuters

Вночі у четвер, 6 жовтня російські окупанти обстріляли Харків і Запоріжжя. Є руйнування. Рятувальники витягують людей з-під завалів.

Обстріл Харкова

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, російські війська обстріляли Основ'янський район міста.

Окупанти влучили в інфраструктурний об'єкт. Почалася пожежа.

Інформація про постраждалих і ступінь руйнування об'єкта на даний момент уточнюється.

скріншот

Окупанти знову вдарили по Запоріжжю

Згідно даних голови Запорізької ОВВА Олександра Стара, в результаті "прильотів" в місті виникли пожежі. Руйнувань зазнали житлові будинки.

Люди опинилися під завалами. Точна кількість постраждалих ще невідома. На місці подій вже працюють рятувальники.

Окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя та Харків, спалахнули пожежі

Атака на Миколаївщину та Одещину

Російські окупанти вночі 6 жовтня також атакували Одеську та Миколаївську області іранськими дронами-камікадзе Shahed-136.

Як повідомляє оперативне командування Південь у Facebook, напередодні в соцмережах вже повідомляли про те, що в Одесі та області були чутні вибухи.

"Під час нічної атаки дронів-камікадзе по Одещині та Миколаївщині, за попередніми даними, 6 дронів збито силами протиповітряної оборони", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, вранці в середу, 5 жовтня, російські окупанти атакували Білу Церкву в Київській області за допомогою іранських дронів-камікадзе. БПЛА були випущені з півдня України. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

За його словами, всього було випущено близько 12 дронів. Шість з них були збиті: три - зенітно-ракетними військами на півдні, ще три - авіацією Повітряних сил. Гнат зазначив, що Росія шукає слабкі місця в протиповітряній обороні України.

3 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по медичному закладу в Харківській області. Це сталося в Куп'янському районі. Будівля лікарні була майже повністю зруйнована з 1 по 4 поверх.

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