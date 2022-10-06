Ракетний обстріл житлових багатоповерхівок у Запоріжжі: 2 людини загинули, щонайменше 5 - під завалами

6 жовтня окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю / Фото t.me/starukhofficial

Вранці в четвер, 6 жовтня, російські окупанти завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках у Запоріжжі. Внаслідок обстрілу одна жінка загинула, ще одна померла в машині швидкої допомоги.

Під завалами будинків знаходяться щонайменше п'ятеро осіб, повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Багато врятовані. Серед них трирічна дівчинка, дитина госпіталізована. На місці подій триває рятувальна операція", - йдеться у повідомленні.

В офісі українського президента вже відреагували на атаку окупантів. Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що російські терористи вміють воювати лише з мирними людьми.

"Божевільні боягузи. Російське питання необхідно вирішити раз і назавжди. Робити це можна лише силою. Зброя, санкції, ізоляція", - написав Єрмак в Telegram і додав, що можливий лише "тотальний розгром ворога і притягнення до відповідальності".

Як повідомляв Главред, вранці в середу, 5 жовтня, російські окупанти атакували Білу Церкву в Київській області за допомогою іранських дронів-камікадзе. БПЛА були випущені з півдня України. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

За його словами, всього було випущено близько 12 дронів. Шість з них було збито: три - зенітно-ракетними військами на півдні, ще три - авіацією Повітряних сил. Гнат зазначив, що Росія шукає слабкі місця в протиповітряній обороні України.

3 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по медичному закладу в Харківській області. Це сталося в Куп'янському районі. Будівля лікарні була майже повністю зруйнована з 1 по 4 поверх.

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