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Люди з усього світу хочуть допомогти: як живе пес Крим, який втратив сім'ю через ракетний удар РФ

4 жовтня 2022, 09:14

Після ракетного удару по Дніпру тварина втратила слух, зір, отримала важку контузію. Зараз Крим проходить лікування у ветеринарній клініці.

Пес Крим
Пес Крим втратив всю свою сім'ю через удар російської ракети / Фото t.me/mykharkov_info, скріншот

Світ облетіли фотографії собаки, яка плакала на руїнах свого будинку після удару російської ракети в Дніпрі 29 вересня. Пес Крим втратив практично всю свою сім'ю - двох дітей, їхню матір та бабусю. Покійні привезли його з нині анексованого росіянами півострова 12 років тому ще цуценям.

Тварина втратила слух, зір, отримала важку контузію. Зараз Крим проходить лікування у ветеринарній клініці, а люди з усього світу звертаються до міської ради Дніпра, щоби прихистити собаку, пише ТСН.

Одними з перших собаку знайшли сусіди. Сусід загиблих Сергій Петров розповідає, що коли рятувальники прибули на місце вибуху, то побачили воронку, а на руїнах сидів Крим.

Собаку рятувальники передали ветеринарам. Крим був у дуже важкому стані.

"У нього серцева недостатність, і через поважний вік лікування повинно бути дуже обережним. Також під час огляду у нього виявили пухлину. Контузія потроху проходить. Він не дуже добре, але їсть", - розповіла керівник відділу реєстрації тварин КП "Зооконтроль" Ірина Пономаренко.

У міській раді Дніпра кажуть, що бажаючих забрати собаку до себе багато і не лише в Україні. До чиновників звернулися громадяни Бельгії, Німеччини, Великої Британії, Ізраїлю.

У світі пес став відомий завдяки ілюстрації Антона Хозяйкіна. Саме він створив малюнок, на якому пес плаче над воронкою, а навколо - душі його загиблих господарів.

"Коли побачив цю новину, мені здалося, що ця собачка — відображення всієї нашої країни, яка через біль і горе сидить і дивиться на одну точку в стіні зі сльозами на очах. Просто біль", - розповів Антон Хозяйкін.

Ілюстрація Антона Хозяйкіна
Ілюстрація Антона Хозяйкіна

Обстріл Запоріжжя

Вранці 30 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по околиці Запоріжжя та влучили в цивільну гуманітарну колону. На місці обстрілу утворилася величезна воронка.

Внаслідок обстрілу 30 людей загинули (серед них двоє дітей) і 88 осіб постраждали. Зокрема, загинув один поліцейський і ще 27 отримали поранення.

Російські військові вдарили по цивільній гуманітарній колоні у Запоріжжі модернізованими ракетами С-300, які вибухають одразу при зіткненні з землею. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вважає, що робиться це для того, щоби під час обстрілів вбивати якомога більше людей.

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