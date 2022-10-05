Атака Білої Церкви іранськими дронами: окупанти запустили 12 БПЛА з півдня України, 6 - були збиті

Атака на Білу Церкву сталася під ранок 5 жовтня / скріншот

Вранці в середу, 5 жовтня, російські окупанти атакували Білу Церкву в Київській області за допомогою іранських дронів-камікадзе. БПЛА був випущені з півдня України. Про це розповів спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат в ефірі телемарафону.

За його словами, всього було випущено близько 12 дронів. Шість з них було збито: три - зенітно-ракетними військами на півдні, ще три - авіацією Повітряних сил.

Гнат зазначив, що Росія шукає слабкі місця в протиповітряній обороні України.

"Їх потрібно збивати всіма наявними засобами", - додав він.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба написав у Telegram, що удари по Білій Церкві ворог завдав дронами-камікадзе типу Shahed-136.

"Всього шість влучень і вибухів. Постраждала одна людина. Також отримала пошкодження інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів. На місці працюють всі необхідні служби, 57 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС, гасіння пожежі триває.

Після вибуху в Білій Церкві спалахнула пожежа / скріншот

БПЛА Shahed-136 - що про них відомо

Дрон Shahed-136 відноситься до класу баражуючих боєприпасів або, як їх ще називають, дронів-камікадзе. Цей БПЛА одноразовий і призначений для ураження наземних цілей, розповів НВ головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков.

Єдине джерело наведення безпілотника - це супутникова навігація. Тобто він наводиться виключно на стаціонарні об'єкти за координатами, які отримує з супутникових систем навігації, таких як GPS або ГЛОНАСС.

"А враховуючи, що Іран знаходиться під санкціями і, очевидно, не має доступу до західних комплектуючих з умовним військовим GPS, то використовує звичайний цивільний сенсор GPS, який можна придбати на AliExpress. Зрештою, з високою часткою ймовірності іранський дрон зібраний з електронних компонентів, які є у вільному продажу. Навіть двигун до Shahed-136 доступний на AliExpress", - пояснив Катков.

Безпілотники Ірану для Росії

У липні радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що Іран збирається відправити Росії кілька сотень бойових дронів. За словами чиновника, Тегеран, таким чином, "допоможе" Москві з утриманням окупованих територій України.

На початку серпня радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що на фронті на озброєнні військ Росії помітили безпілотники, які окупантам міг поставити Іран.

Він говорив про можливу партію з 46-ти дронів. За словами радника ОП, БПЛА застарілі та примітивні, але все ж таки становлять небезпеку.

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