Вночі окупанти вдарили ракетами по житлових будинках у Запоріжжі: загинули 17 людей

Внаслідок ворожої атаки постраждали житлові багатоквартирні будинки і вулиці приватного сектора. Спалахнула пожежа. На місці трагедії працюють рятувальники.
Вночі 9 жовтня місто Запоріжжя зазнало масованого ракетного обстрілу російських окупантів. Було випущено близько десяти ракет. В результаті щонайменше 17 людей загинули. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
В результаті ворожої атаки постраждали житлові багатоквартирні будинки і вулиці приватного сектора міста. Спалахнула пожежа.
"За попередніми даними, 5 приватних будинків зруйновані та близько 40 - постраждали. В даний час відомо про 17 загиблих", - написав Куртєв у Telegram.
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух уточнив у Telegram, що внаслідок ворожої ракетної атаки ворога зруйновано багатоповерхівку в обласному центрі.
На місці трагедії працюють рятувальники, медики та інші служби. Людям вже надається вся необхідна допомога.
У Сережі з'явилися фото і відео з місця "прильоту" російських ракет. Як видно на кадрах, повністю зруйнований під'їзд. Через вибух постраждали і припарковані під будинком автомобілі.
Як повідомляв Главред, вночі в четвер, 6 жовтня російські окупанти обстріляли Харків і Запоріжжя.
Вранці в середу, 5 жовтня, російські окупанти атакували Білу Церкву у Київській області за допомогою іранських дронів-камікадзе. БПЛА були випущені з півдня України.
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