Вночі окупанти вдарили ракетами по житлових будинках у Запоріжжі: загинули 17 людей

Вночі Запоріжжя зазнало масованого ракетного обстрілу РФ / Фото t.me/starukhofficial

Вночі 9 жовтня місто Запоріжжя зазнало масованого ракетного обстрілу російських окупантів. Було випущено близько десяти ракет. В результаті щонайменше 17 людей загинули. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

В результаті ворожої атаки постраждали житлові багатоквартирні будинки і вулиці приватного сектора міста. Спалахнула пожежа.

"За попередніми даними, 5 приватних будинків зруйновані та близько 40 - постраждали. В даний час відомо про 17 загиблих", - написав Куртєв у Telegram.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух уточнив у Telegram, що внаслідок ворожої ракетної атаки ворога зруйновано багатоповерхівку в обласному центрі.

На місці трагедії працюють рятувальники, медики та інші служби. Людям вже надається вся необхідна допомога.

Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя / Фото t.me/starukhofficial

У Сережі з'явилися фото і відео з місця "прильоту" російських ракет. Як видно на кадрах, повністю зруйнований під'їзд. Через вибух постраждали і припарковані під будинком автомобілі.

На місці обстрілу Запоріжжя спалахнула пожежа / Фото Telegram

Окупанти вдарили по житлових будинках у Запоріжжі / Фото Telegram

Обгорілі авто на місці обстрілу / Фото Telegram

Ракетний обстріл Запоріжжя - під завалами шукають людей / Фото Telegram

Як повідомляв Главред, вночі в четвер, 6 жовтня російські окупанти обстріляли Харків і Запоріжжя.

Вранці в середу, 5 жовтня, російські окупанти атакували Білу Церкву у Київській області за допомогою іранських дронів-камікадзе. БПЛА були випущені з півдня України.

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