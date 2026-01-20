Рус
РФ випустила по Україні "Циркон", рій ракет і БпЛА: скільки цілей приземлили ПС

Руслана Заклінська
20 січня 2026, 10:45оновлено 20 січня, 11:38
Основний удар прийняла Київщина.
РФ випустила по Україні 'Циркон', рій ракет і БпЛА: скільки цілей приземлили ПС
РФ застосувала 373 засоби нападу / Колаж: Главред, фото: ДСНС Одещини, ДСНС Полтавщини

Що відомо:

  • РФ застосувала 372 засоби для атаки по Україні
  • Повітряні сили знешкодили 342 цілі
  • Найскладніша ситуація після обстрілу зафіксована у Києві

У ніч на 20 січня Росія здійснила масований повітряний удар по Україні із застосуванням крилатих та балістичних ракет, а також безпілотників. Основний удар припав на Київщину. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, з 19:00 19 січня росіяни застосували протикорабельну ракету "Циркон", 18 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-300, 15 крилатих ракет Х-101, а також 339 ударних і розвідувальних безпілотників різних типів, зокрема Shahed. Запуски здійснювалися з території Росії, тимчасово окупованого Криму та Донеччини.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони.

РФ випустила по Україні 'Циркон', рій ракет і БпЛА: скільки цілей приземлили ПС
Збиті і подавлені цілі РФ / Фото: Повітряні сили ЗСУ

Станом на 10:00 силами ППО знищено або подавлено 342 повітряні цілі: 14 балістичних ракет, 13 крилатих ракет та 315 дронів. Водночас зафіксовано влучання п’яти ракет і 24 БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів у 12 місцях. Дані щодо ще двох ракет уточнюються.

  • Удар РФ по Одеській області 20 січня
    Удар РФ по Одеській області 20 січня Фото: ДСНС Одещини
Де найскладніша ситуація після атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під обстріл потрапили Київ і Київська область, Вінниччина, Дніпропетровщина, Одещина, Запоріжжя, Полтавщина, Сумщина та інші регіони. За його словами, у всіх областях працюють ремонтні бригади, підрозділи ДСНС та залучені всі необхідні служби.

"В російському ударі була значна кількість балістики та крилатих ракет. Ще більш ніж 300 ударних дронів. Наші сили протиповітряної оборони відпрацювали по суттєвій кількості цілей. За добу до цього удару ми нарешті отримали необхідні ракети, і це суттєво допомогло. Кожен пакет підтримки має значення. Ракети для "петріотів", для "насамсів", для інших систем ППО критично необхідні", - заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що завдання української дипломатії - забезпечити стабільні поставки засобів протиповітряної оборони. Водночас він наголосив, що партнери не мають підводити із ракетами для ППО, оскільки вони захищають життя людей.

Зеленський зауважив, що найскладнішою залишається ситуація в Києві, оскільки у столиці без опалення перебуває значна кількість житлових будинків. Для оцінки наслідків атаки та відновлення електро-, тепло- і водопостачання буде проведено спеціальний енергетичний селектор.

"Важливо, щоб світ про це не мовчав. Росія не може бути на рівних з іншими країнами світу, поки налаштована тільки на вбивства й знущання з людей. Зараз усі українські посадовці, кожен відповідальний за роботу державних інституцій, обласної та місцевої влади, українських енергетичних компаній – усі повинні бути в Україні, працювати, допомагати людям та старатися стабілізувати ситуацію. Треба бути у своїй державі, у своїх містах, зі своїми громадами", - додав глава держави.

  • Наслідки атаки по Полтавщині 20 січня
    Наслідки атаки по Полтавщині 20 січня Фото: ДСНС Полтавщини
В чому особливість атаки 20 січня - думка експерта

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі "Ранок.LIVE" повідомив, що у ніч на 20 січня російська атака була слабшою за очікування. За його словами, російські війська могли свідомо стримати темп атак, ймовірно, щоб накопичити боєзапас для подальших більш потужних ударів.

ТБратчук додав, що тактика ворога залишається незмінною. Він пояснив, що замість масованих хвиль завдаються точкові удари по конкретних цілях. Під загрозою традиційно опиняються Київ та інші регіони, куди спрямовуються окремі ракети та дрони.

Атака по Україні 20 січня - останні новини

Як повідомляв Главред, вранці 20 січня Повітряні сили України попередили про виліт російських бомбардувальників Ту-95МС та пуски крилатих ракет. Моніторингові канали повідомляли про ймовірні запуски Х-101 у кілька етапів.

Також вночі 20 січня Росія атакувала Київ балістикою та дронами. Внаслідок удару без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок, а лівий берег столиці - без водопостачання.

Крім цього, Росія вранці 20 січня атакувала цивільну інфраструктуру Одеської області. В Чорноморську влучив БПЛА в багатоповерхівку, там пошкоджено фасад і скління. Також постраждав об’єкт енергетики в Одеському районі.

У Рівненській області росіяни вдарили по об’єктах критичної інфраструктури. Через це понад 10 тис. абонентів залишилися без світла, у декількох будинках вибило вікна, пошкоджено автомобілі.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

