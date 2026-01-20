В Україні через атаку РФ ввели аварійні відключення світла: де графіки не діють

В "Укренерго" звернулися до українців із закликом споживати електроенергію ощадливо у період дії обмежень.

В Україні ввели аварійні відключення світла / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Укренерго. ua.depositphotos.com

Головне:

20 січня РФ масовано атакувала Україну балістикою та дронами

Ситуація в енергосистемі складна

Внаслідок атак в низці областей України ввели аварійні відключення світла

В низці областей України у вівторок, 20 січня, запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Погодинні графіки відключень наразі не діють. Про це повідомили в Укренерго.

Зазначається, що причиною стали наслідки масованого російського обстрілу ракетами та безпілотниками.

"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - йдеться у дописі.

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

Сумська область

За розпорядженням "Укренерго" о 07:14 у Сумській області ввели аварійні графіки відключень електроенергії для десяти черг споживачів.

Харківська область

Вранці 20 січня запровадили аварійні відключення світла у Харкові та області. Водночас в регіоні й надалі діють погодинні графіки відключень, повідомили в обленерго.

В Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Громадян закликають уважно стежити за офіційними сторінками своїх операторів системи розподілу (обленерго).

Яка ціль російських атак по Києву - думка експерта

Як писав Главред, російські війська завдають ударів по критично важливих об’єктах енергетичної інфраструктури Києва, зосереджуючи атаки на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Про це повідомив директор аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.

Він наголосив, що нині неможливо надати стовідсоткову гарантію стабільної роботи енергосистеми. Фактично єдиним дієвим засобом захисту залишається ефективна робота сил протиповітряної оборони, тоді як будь-які спроби заздалегідь прогнозувати масштаби можливих руйнувань є передчасними.

"Говорити наперед, що саме і наскільки буде складно, - це, по суті, гадання на кавовій гущі. Будемо якось виживати, будемо пристосовуватися", - зазначив Сергієнко.

Ракетно-дронова атака 20 січня 2026 року - що відомо

Як писав Главред, 19 січня моніторингові канали повідомили, що РФ проводить передислокацію бомбардувальників Ту-95. Українців попереджали про загрозу нанесення масованого ракетного удару в найближчі 48 годин.

В ніч на 20 січня в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що РФ підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з території Росії. У повітрі перебувало від трьох до чотирьох літаків Ту-95МС, які вилетіли з аеродрому "Оленя" в Мурманській області.

Рано вранці 20 січня Повітряні сили України попередили про ймовірні пуски крилатих ракет російськими бомбардувальниками Ту-95. Детальніше читайте в матеріалі: Російські Ту-95 запустили крилаті ракети: які міста України під загрозою удару.

Як повідомляє моніторинговий канал monitor, ракетний удар по Україні сьогодні не був масовим.

Армія РФ застосувала дрони, зокрема і реактивні, для удару по Києву і області, Рівному, Харкову, Дніпру, Запоріжжю, Одесі та окремим районам населених пунктів, що належать до цих областей. Особливо постраждав від дронів Дніпро.

Також окупанти запустили близько шести балістичних ракет у напрямку Києва, дві - по Дніпру і дві - по району Вінниці.

Під ранок окупанти запустили крилаті ракети Х-101 у напрямку Києва та Київщини.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

