РФ викинула $65 млн на дерев'яні HIMARS: ЗМІ з'ясували, як ЗСУ перехитрили окупантів

Росіяни витратили не менше 10 крилатих ракет Калібр на дерев'яні HIMARS/ Фото Міноборони США, Вікіпедія

Російські окупанти витратили щонайменше 10 дорогих ракет Калібр на удари по макетах-приманках з дерева, які вони прийняли за американські ракетні системи HIMARS, які є на озброєнні ЗСУ.

Як пише The Washington Post, українці перехитрили загарбників, створивши помилкові цілі, що нагадують сучасні ракетні системи США.

Українські помилкові цілі зроблені з дерева, але їх неможливо відрізнити від артилерійської батареї через об'єктив російських безпілотників.

"Коли БПЛА бачать батарею, це схоже на VIP-мішень", — сказав високопоставлений український чиновник на умовах анонімності.

Росіяни витратили не менше 10 крилатих ракет Калібр на дерев'яні HIMARS. До слова, вартість одного Калібру становить близько $ 6,5 млн.

Зазначається, що після цього успіху в Україні вирішили збільшити виробництво макетів-приманок.

До слова, у Генштабі Росії періодично звітують про "знищення" американських ракетних систем HIMARS в Україні.

Як повідомляв Главред, 17 серпня глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що російськими окупантам не вдалося знищити на фронті жодної американської реактивної системи залпового вогню HIMARS, які США надали Україні. За його словами, всі заяви, які поширює російська пропаганда про нібито знищення таких систем, не відповідають дійсності.

У Пентагоні також спростували заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу про знищення шести ракетних комплексів HIMARS, що знаходяться на озброєнні ЗСУ.

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