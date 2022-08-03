Пентагон викрив брехню Росії про знищення комплексів HIMARS

Сергій Шойгу / скріншот

У Пентагоні спростували заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу про знищення шести ракетних комплексів HIMARS, які знаходяться на озброєнні ЗСУ.

Офіційний представник Пентагону Тодд Брессейл назвав" помилковими " заяву Міноборони РФ, пише Reuters.

"Українці застосовують з вражаючою точністю і ефективністю кожну з повністю врахованих високоточних ракетних систем, які США, наші союзники і партнери надали їм для захисту від жорстокого злочинного вторгнення Росії", - сказав Брессейл.

Як Росія "знищувала" HIMARS

Нагадаємо, раніше в Міноборони РФ повідомили про знищення двох установок HIMARS. Як доказ у російському відомстві показали абсурдне відео. В ролику показують, як загарбники ціляться в кабінет на другому поверсі будівлі на території згаданого заводу. З відео випливає, нібито дві 16-тонні РСЗВ HIMARS стояли саме на другому поверсі будівлі.

Командувач військ оперативного командування Південь, генерал-майор Андрій Ковальчук заявив, що російським окупантам не вдалося знищити жодної установки HIMARS, які Україна отримала від США. Українські бійці навчилися майстерно з ними поводитися - кожна ракета влучає в ціль.

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