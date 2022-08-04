"Ті, кого накрило ракетами, вже нічого не розкажуть": Гіркін визнав потужність HIMARS

Гіркін визнав потужність HIMARS/ DVIDSHUB Flickr, скрин

Колишній ватажок терористів так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) розхвалив роботу реактивних систем залпового вогню HIMARS, які українським Збройним силам надали США.

Він уже відкрито захоплюється роботою українських військових, а про російські РСЗО згадує, лише сумно похиливши голову. Відповідне відео, на якому терорист Гіркін відкритим текстом визнає потужність HIMARS, з’явилося у мережі.

При цьому терорист каже, що він знає людей, які побували у зоні ураження цієї зброї, і стверджує, що вони уже "нічого не зможуть розповісти".

"Деякі мої товариші вже побували поблизу місць враження... А ті, хто побував в області враження, там уже, на жаль, нічого не можуть розповісти, ті, хто безпосередньо виявився накритим. Це дуже серйозна зброя, і не треба до неї ставитись легковажно", – сказав колишній ватажок терористів "ДНР".

При цьому він відкрито визнає, що російські РСЗВ "не варті і мізинця" згаданої американської ракетної системи.

"Це сучасна зброя, і за своїми параметрами вона дійсно перевершує, насамперед за точністю влучення і купчастістю, наші РСЗВ типу "Смерч", "Ураган" та інші. А "Град" – це взагалі нічого у порівнянні з HIMARS ", – зазначає Гіркін.

Раніше військовий експерт Олег Жданов підрахував, скільки HIMАRS необхідно ЗСУ, аби вигнати росіян з України. За його словами, ЗСУ потрібно мати 54 пускових систем HIMАRS і їх аналоги. А у нас на сьогоднішній день, з тим, що прийшло, набирається менше 20.

Нагадаємо, другий президент України Леонід Кучма заявив, що Путін може вдарити тактичною ядерною зброєю по Україні. Проте захід здатний зупинити главу Кремля від такого кроку.

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