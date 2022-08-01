Брешуть і не червоніють: генштаб РФ видав спалену солому за знищені ракети до HIMARS

Генштаб РФ видав спалену солому за знищені ракети до HIMARS/ Telegram Цимбалюк, Reuters, DVIDSHUB Flickr

У Росії похвалилися, нібито знищили "понад сто ракет до РСЗВ HIMARS та 120 українських військових, які їх охороняли". Таку заяву зробив 28 липня офіційний представник Міноборони РФ генерал-лейтенант Ігор Конашенков під час брифінгу, зазначивши, що це сталося 24 липня.

Та виявилося, що це чергова брехня країни-агресорки, і все, що вдалося знищити окупантам під час згаданого ними удару – це 800 тонн соломи. Чергову неправдиву заяву російського генштабу викрив український журналіст Роман Цимбалюк, про що він повідомив у Telegram.

"Керівництво (російських – ред.) збройних сил вважає громадян РФ ідіотами, видаючи знищену солому за ракети від РСЗВ HIMARS", – зазначає журналіст.

Він розповів, що насправді російські окупанти вдарили по ангарах агропідприємства у населеному пункті Любимівка в Дніпропетровській області, де на момент удару було понад 800 тонн соломи.

"Насправді удару було завдано по ангарах агропідприємства, в якому на момент завдання удару зберігалося понад 800 тонн соломи (з якої, на думку Конашенкова, можна було б виготовити близько 100 ракет для "HIMARS"). Крім того, постраждала одна дитина (очевидно, що є іноземним найманцем)", – зазначає Цимбалюк.

Знищений ангар/ Telegram Цимбалюк

Нагадаємо, українські військові ліквідували найманця приватної військової компанії "Вагнера", майора, командира батальйону Сергія Кононова, якого особисто нагородив президент Сирії Башар Асад.

Раніше у розвідці Великої Британії повідомили, що для армії країни-агресорки Росії вразливим досі залишається Запорізький напрямок. Тому російське військове керівництво вирішило перекинути на цю ділянку фронту підкріплення.

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