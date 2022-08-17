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Резніков розповів, чи вдалося РФ знищити частину систем HIMARS

17 серпня 2022, 13:14

За словами українського міністра, до заяв окупантів про нібито знищення "одразу десятків HIMARS" не можна ставитися серйозно.

Алексей Резников, HIMARS
Резніков розповів, чи вдалося РФ знищити частину систем HIMARS/ Facebook Резніков, DVIDSHUB Flickr

Російськими окупантам не вдалося знищити на фронті жодної американської реактивної системи залпового вогню HIMARS, які США надали Україні.

Усі заяви, які поширює російська пропаганда щодо нібито знищення таких систем, не відповідають дійсності. Про це заявив очільник Міноборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "Голосу Америки".

Міністр наголосив, що такі заяви російської сторони не потрібно сприймати серйозно.

"Абсолютно відповідально можу сказати, жодної HIMARS не втрачено. Коли ви читаєте в російських ЗМІ або медіа, соцмережах, що солдат Іванов із "Калашниковим" увірвався і побачив вантажівку, в якій знищив одночасно 12 HIMARS, можете просто посміятися, покрутити пальцем біля скроні й сказати: "Ну, така в них система пропаганди. Це дурниця", – наголосив Резніков.

Також український міністр оборони зазначив, що він задоволений новим пакетом допомоги, яку надають США. У цьому пакеті передбачені поставки боєприпасів, артилерії, а також засобів протирадарної боротьби.

Допомога від США

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки нададуть уряду України додатково 4,5 млрд доларів, в результаті чого загальна бюджетна підтримка з лютого 2022 року досягне 8,5 млрд доларів.

Фінансування вже погоджено з Міністерством фінансів США через Світовий банк. Як повідомили в агентстві міжнародного розвитку (USAID), перший транш на 3 млрд доларів буде вже в серпні.

Нагадаємо, раніше експерт пояснив, чому РФ не вдається сховати техніку від HIMARS. Російські "відбивачі ракет", на які так розраховують окупанти, насправді не працюють проти ракет американської РСЗВ.

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війна в Україні вторгнення Росії Олексій Резніков HIMARS
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