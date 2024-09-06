РФ візьме ракети в Ірану: Кочетков сказав, чи будуть атаки щодня

Політичний аналітик Олександр Кочетков оцінив запас ракет у країни-агресора РФ і спрогнозував, як часто окупанти можуть завдавати масованих ракетних ударів по Україні.
За словами Кочеткова, Росія сьогодні може виробляти 150-160 ракет на місяць.
"З початку повномасштабної війни Росія втричі збільшила виробництво ракет. Тому РФ може здійснювати масовану ракетну атаку раз на місяць, а в проміжках між такими атаками 5-10 ракет запускати мало не щодня", - ідеться в колонці Кочеткова для Главреда.
При цьому, за його словами, Росія прагне здійснювати масовані атаки щодня.
"А ракет для масованих ударів їй не вистачає, тому вона із задоволенням візьме ракети в Ірану або КНДР - у будь-кого, хто б їх давав", - вважає аналітик.
За оцінкою Кочеткова, Іран не зможе поставити Росії багато ракет, оскільки вони потрібні самому Тегерану.
"На нього [Тегеран] може чекати і ескалація, і протистояння, і майже повноцінна війна. Тому Іран не буде віддавати ракети, які можуть знадобитися йому самому. Якусь кількість він, звичайно, може надати Росії, але велику кількість - ні", - вважає Кочетков.
Хто такий Олександр Кочетков
Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
У ніч на 4 вересня у Львові прогриміли вибухи. Окупанти завдали двох проектних ударів по центру міста. За словами мера Львова Андрія Садового, армія РФ застосувала ракети "Кинджал".
Семеро людей загинули, зокрема й троє дітей. До лікарень Першого медоб'єднання Львова доправили десятки постраждалих.
Також РФ вдарила крилатими ракетами по готелю в Кривому Розі - постраждали 5 осіб. Від вибухової хвилі постраждали понад 10 багатоповерхівок. П'ятеро людей дістали поранення, зокрема й 10-річна дівчинка.
У ніч на 6 вересня у Львівській області працювала протиповітряна оборона, у Львові було чути вибух. Регіон був атакований ворожими "Шахедами".
Вранці 6 вересня в Павлограді Дніпропетровської області прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомили про удар по місту країною-агресором Росією. Це згодом підтвердили в ОВА.
Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що ворог атакував Павлоград, не обійшлося без руйнувань. Попередньо, вже відомо про 5 постраждалих унаслідок атаки.
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