Львівщину атакували "Шахеди": прогримів вибух і спалахнула пожежа

Через падіння уламків дронів поблизу Львівської громади спалахнула пожежа - горять складські приміщення поблизу села Малехів.

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На Львівщині працювали сили ППО / Колаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU, Сили оборони Півдня

У ніч на 6 вересня у Львівській області працювала протиповітряна оборона, у Львові було чути вибух. Регіон був атакований ворожими "Шахедами".

Мер Львова Андрій Садовий повідомив у Telegram, що через падіння уламків дронів поблизу Львівської громади спалахнула пожежа - горять складські приміщення поблизу села Малехів.

Інформації про постраждалих поки що немає. Рятувальники гасять пожежу.

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Садовий додав, що на території Львівської громади цього разу все спокійно.

Ракетний удар по Львову та Кривому Рогу 4 вересня

У ніч на 4 вересня у Львові прогриміли вибухи. Окупанти завдали два ракетні удари по центру міста. За словами мера Львова Андрія Садового, армія РФ застосувала ракети "Кинджал".

Семеро людей загинули, зокрема й троє дітей. До лікарень Першого медоб'єднання Львова доправили десятки постраждалих.

Унаслідок нічної атаки армії РФ по Львову на вулиці Коновальця постраждав обласний Центр спортивної медицини та реабілітації. Загалом пошкоджено щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення.

Також РФ вдарила крилатими ракетами по готелю в Кривому Розі - постраждали 5 осіб. Від вибухової хвилі постраждали понад 10 багатоповерхівок. П'ятеро людей отримали поранення, зокрема й 10-річна дівчинка.

У Повітряних силах повідомили, що російська окупаційна армія завдала удару по Україні ракетами повітряного і наземного базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed". Сили ППО збили 22 ударних дрони і 7 крилатих ракет.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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