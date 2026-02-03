Україна - під ударом дронів і ракет: які області під загрозою

Коротко:
- РФ запустила по Україні дрони та ракети
- Повітряні цілі фіксуються у різних регіонах України
Вранці 3 лютого в Україні триває повітряна тривога. У повітряному просторі України зафіксовані дрони, а також крилаті ракети.
Про те, що армія РФ здійснила пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, у Повітряних силах повідомили о 05:27. З ночі триває атака БПЛА.
Як повідомляє моніторинговий канал Розвідка України, станом на 06:03 на території країни зафіксовано близько 20 БПЛА:
Тим часом у ЗС ЗСУ повідомили про швидкісну ціль у Сумській області курсом на Полтавщину.
О 06:19 у Повітряних силах повідомили про ракети:
- на кордоні Сумщини та Полтавщини, курс західний;
- на Миколаївщині, через Снігірівку північно-західним курсом;
- на Сумщині - повз Тростянець, Лебедин - курс західний.
Моніторинговий канал monitor пише, що червона зона ракетної небезпеки поширюється разом з рухом крилатих ракет. Всі групи ракет слідують західним курсом.
Нові групи крилатих ракет зафіксували через Конотопський район Сумської області - курс західний.
У ЗС ЗСУ повідомляють про ракети на Полтавщині, Миколаївщині (через Нову Одесу), Чернігівщині (у напрямку Лосинівки, Бобровиці).
Також повідомляється про швидкісну ціль на Чернігівщині – курс на Київщину. Інує загроза застосування балістичного озброєння з Брянська.
"Київ - в укриття", - йдеться у повідомленні о 06:50.
06:57 Ракети на Київщині - курсом на Трипілля.
Відомо про ракету на заході Кіровоградщини – курс північно-західний.
Ракети також рухаються повз Умані, курс північно-західний. Швидкісна ціль помічена у Чернігівській області, курс південно-західний.
07:03 Ракета повз Яготин на Київщині, курс південний.
На Вінниччині:
- ракети повз Немирів - курс північно-західний;
- ракети повз Гайсин, курс західний.
07:13 Дорозвідка по крилатих ракетах.
Атака на Україну - останні новини
Як писав Главред, в ніч на 3 лютого в Києві прогриміла серія гучних вибухів: окупанти завдали удару балістичними ракетами, які летіли з Брянська. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що медики виїжджають на виклики в Дніпровському та Деснянському районах. У Деснянському районі зафіксовано пошкодження господарських будівель.
Пізніше стало відомо, що Росія підняла в повітря стратегічну авіацію та вивела в море ракетоносій. Щонайменше чотири борти Ту-95МС знаходяться в районі Володимирської області й прямують до потенційних пускових рубежів в Саратовській області.
Моніторингові канали анонсували масований удар найближчим часом. Повідомлялося, що ворог може задіяти до 10 бомбардувальників Ту-95МС, 7 літаків МіГ-31К, 3 ракетоносця з порту Новоросійськ і 3 стратегічних бомбардувальника Ту-160 з авіабази Українка. Крім того, в повітрі можуть з'явитися численні ударні дрони різних типів.
Удари РФ по Україні: експерт сказав, хто може зупинити окупантів
Політолог Олександр Леонов зазначив, що Росію перед нанесенням чергових ударів по енергооб'єктах в Україні не зупиняє навіть те, що попереду ще одна зустріч сторін в Абу-Дабі для встановлення миру.
Леонов зазначив в ефірі Київ24, що сьогодні Україна вже чітко знає, що довіряти словам РФ не можна. І такою ж має бути позиція Сполучених Штатів Америки, які заявляють, що зацікавлені в закінченні війни.
"Тиск на тіньовий танкерний флот дуже ефективний. І Росія цього боїться, тому що саме таким чином вона отримує гроші. І в переговорному треку не вистачає головного, щоб США не тільки підштовхували сторони, в першу чергу Росію, до переговорів, а говорили: "у вас є дедлайн, якщо не будуть виконані умови — посилення санкцій", - підкреслив політолог.
Про персону: Олександр Леонов
Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".
Народився 18 березня 1971 року у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".
Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді национальної безпеки і оборони України, Офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".
Автор низки наукових статей та досліджень на тему використання телебачення і Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т.п.
