Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна - під ударом дронів і ракет: які області під загрозою

Анна Ярославська
3 лютого 2026, 06:35оновлено 3 лютого, 07:35
1312
Вранці в повітряному просторі України фіксуються БПЛА і швидкісні цілі.
Ракетно-дроновий удар
РФ здійснює ракетно-дроновий удар по Україні вночі 3 лютого / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

  • РФ запустила по Україні дрони та ракети
  • Повітряні цілі фіксуються у різних регіонах України

Вранці 3 лютого в Україні триває повітряна тривога. У повітряному просторі України зафіксовані дрони, а також крилаті ракети.

Про те, що армія РФ здійснила пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, у Повітряних силах повідомили о 05:27. З ночі триває атака БПЛА.

відео дня

Як повідомляє моніторинговий канал Розвідка України, станом на 06:03 на території країни зафіксовано близько 20 БПЛА:

Ситуація з дронами в повітряному просторі України станом на 6:03.
Ситуація з дронами в повітряному просторі України станом на 6:03. / t.me/Ukrainian_Intelligence

Тим часом у ЗС ЗСУ повідомили про швидкісну ціль у Сумській області курсом на Полтавщину.

О 06:19 у Повітряних силах повідомили про ракети:

  • на кордоні Сумщини та Полтавщини, курс західний;
  • на Миколаївщині, через Снігірівку північно-західним курсом;
  • на Сумщині - повз Тростянець, Лебедин - курс західний.

Моніторинговий канал monitor пише, що червона зона ракетної небезпеки поширюється разом з рухом крилатих ракет. Всі групи ракет слідують західним курсом.

Курс руху крилатих ракет
Курс руху крилатих ракет / t.me/war_monitor

Нові групи крилатих ракет зафіксували через Конотопський район Сумської області - курс західний.

У ЗС ЗСУ повідомляють про ракети на Полтавщині, Миколаївщині (через Нову Одесу), Чернігівщині (у напрямку Лосинівки, Бобровиці).

Також повідомляється про швидкісну ціль на Чернігівщині – курс на Київщину. Інує загроза застосування балістичного озброєння з Брянська.

"Київ - в укриття", - йдеться у повідомленні о 06:50.

Україна - під ударом дронів і ракет: які області під загрозою
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

06:57 Ракети на Київщині - курсом на Трипілля.

Відомо про ракету на заході Кіровоградщини – курс північно-західний.

Ракети також рухаються повз Умані, курс північно-західний. Швидкісна ціль помічена у Чернігівській області, курс південно-західний.

07:03 Ракета повз Яготин на Київщині, курс південний.

На Вінниччині:

  • ракети повз Немирів - курс північно-західний;
  • ракети повз Гайсин, курс західний.

07:13 Дорозвідка по крилатих ракетах.

Атака на Україну - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 3 лютого в Києві прогриміла серія гучних вибухів: окупанти завдали удару балістичними ракетами, які летіли з Брянська. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що медики виїжджають на виклики в Дніпровському та Деснянському районах. У Деснянському районі зафіксовано пошкодження господарських будівель.

Пізніше стало відомо, що Росія підняла в повітря стратегічну авіацію та вивела в море ракетоносій. Щонайменше чотири борти Ту-95МС знаходяться в районі Володимирської області й прямують до потенційних пускових рубежів в Саратовській області.

Моніторингові канали анонсували масований удар найближчим часом. Повідомлялося, що ворог може задіяти до 10 бомбардувальників Ту-95МС, 7 літаків МіГ-31К, 3 ракетоносця з порту Новоросійськ і 3 стратегічних бомбардувальника Ту-160 з авіабази Українка. Крім того, в повітрі можуть з'явитися численні ударні дрони різних типів.

Удари РФ по Україні: експерт сказав, хто може зупинити окупантів

Політолог Олександр Леонов зазначив, що Росію перед нанесенням чергових ударів по енергооб'єктах в Україні не зупиняє навіть те, що попереду ще одна зустріч сторін в Абу-Дабі для встановлення миру.

Леонов зазначив в ефірі Київ24, що сьогодні Україна вже чітко знає, що довіряти словам РФ не можна. І такою ж має бути позиція Сполучених Штатів Америки, які заявляють, що зацікавлені в закінченні війни.

"Тиск на тіньовий танкерний флот дуже ефективний. І Росія цього боїться, тому що саме таким чином вона отримує гроші. І в переговорному треку не вистачає головного, щоб США не тільки підштовхували сторони, в першу чергу Росію, до переговорів, а говорили: "у вас є дедлайн, якщо не будуть виконані умови — посилення санкцій", - підкреслив політолог.

Інші новини:

Про персону: Олександр Леонов

Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

Народився 18 березня 1971 року у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".

Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді национальної безпеки і оборони України, Офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".

Автор низки наукових статей та досліджень на тему використання телебачення і Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т.п.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини України ракетний удар атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Рекорд запущеної балістики: РФ била по енергетиці декількох регіонів України

Рекорд запущеної балістики: РФ била по енергетиці декількох регіонів України

07:49Україна
Україна - під ударом дронів і ракет: які області під загрозою

Україна - під ударом дронів і ракет: які області під загрозою

06:35Україна
РФ вивела ракетоносії у море та підняла "Тушки": коли очікувати пуск ракет

РФ вивела ракетоносії у море та підняла "Тушки": коли очікувати пуск ракет

02:57Війна
Реклама

Популярне

Більше
Якщо сниться покійний: що насправді хоче сказати душа

Якщо сниться покійний: що насправді хоче сказати душа

ЗСУ ліквідували зірку популярних російських серіалів — подробиці

ЗСУ ліквідували зірку популярних російських серіалів — подробиці

Відключення світла в Україні - графіки на 2 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 2 лютого (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра, 3 лютого: Щурам - проблема, Тиграм - рішення

Китайський гороскоп на завтра, 3 лютого: Щурам - проблема, Тиграм - рішення

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 лютого (оновлюється)

Останні новини

07:49

Рекорд запущеної балістики: РФ била по енергетиці декількох регіонів України

06:35

Україна - під ударом дронів і ракет: які області під загрозою

06:10

Гороскоп Таро на лютий 2026: Терезам – дохід, Скорпіонам – зміни, Стрільцям – успіх

06:00

Гороскоп на завтра 4 лютого: Скорпіонам - нове знайомство, Рибам - прибуток

05:31

Навіщо в СРСР зводили круглі будинки та чому люди хотіли пошвидше з них виїхати

Повна відмова від гарячого водопостачання неефективна, це вимушений крок - ЛитвинПовна відмова від гарячого водопостачання неефективна, це вимушений крок - Литвин
04:55

7 звичок батьків, які змушують дорослих дітей переїхати подалі: головні помилки

04:22

Що буде з цінами на крупи і олію: експерт попередив українців про нюанс

04:01

"Я вживала": Лоліту відкачували від нападу через залежність

03:32

Чи мають коти виходити надвір – ветеринар здивувала зізнаннямВідео

Реклама
02:57

РФ вивела ракетоносії у море та підняла "Тушки": коли очікувати пуск ракет

02:45

"Льодовик Судного дня" тріщить по швах: загроза катастрофи прибережних мегаполісів

01:25

Гучні вибухи в Києві: окупанти атакують столицю балістикою, перші подробиці

00:52

У містах пролунали серії гучних вибухів: ворог атакує Україну БПЛА, що відомо

00:39

Частина пенсіонерів може залишитися без виплат на кілька місяців – яка причина

02 лютого, понеділок
23:54

Розсада без помилок: сприятливі дати лютого-березня за місячним каладарем 2026Відео

23:23

"Моральні дегенерати": Сибіга про пропозицію FIFA щодо скасування бойкоту РФ

22:20

Відключення електроенергії в Києві та області 3 лютого: опубліковано графіки

21:41

"В день смерті Кузьми": Могилевська потрапила в серйозне ДТП, що відомоВідео

21:38

Світло буде проміжками: ДТЕК та ЦЕК оновили графіки на вівторок, 3 лютогоФото

21:35

Фірташ, соратник Медведчука і не тільки: Зеленський повідомив про санкційні рішення

Реклама
21:32

Як зігрітися в будинку без опалення: названо несподівані способи обігріву житла

21:32

Як швидко очистити унітаз від стійкого нальоту: просте рішення, яке варто спробувати

21:01

РФ готує масовий удар найближчим часом: названо цілі та міста під загрозою

20:44

Годин із світлом стало більше - коли не буде світла в Черкаській області 3 лютого

20:27

Сантехнік розкрив головний секрет: простий трюк миттєво усуває засмічення в трубіВідео

20:21

Коли не буде світла в Запоріжжі та області - нові графіки на 3 лютого

20:03

Якщо авто довго простоює: експерти розповіли, як правильно заряджати акумулятор

19:47

Дніпро зустріне лютий по-особливому: що готує погода у найближчі дні

19:39

"Допоможе закінчити війну в Україні": Індія зупиняє купівлю нафти РФ - Трамп

19:31

Не кіт і не собака: дівчина завела незвичайного вихованця і її вибір підірвав Мережу

19:10

Боротьба з балістикою може стати одним з головних викликів для УкраїниПогляд

19:07

"Війну треба завершувати": Зеленський заявив про готовність до реальних кроківФото

19:04

Морози почнуть відступати: названо дату потепління

18:58

Ветеринари назвали 8 ознак того, що кіт радий поверненню господаря додому

18:57

Історичний удар: ЗСУ вперше знищили "Солнцепьок" на території РФ

18:49

Стратегічна галузь РФ під загрозою: ЄС готує жорсткий пакет санкцій

18:43

Пес під час прогулянки зробив відкриття століття: який скарб він знайшов і деВідео

18:36

Обшуки не завадили: Uvape розширює мережу з продажу нелегальних електронних сигарет

18:33

Рік допомоги та небайдужості: "FoodTruck — їжа без кордонів" нагодував понад пів мільйона українців

18:24

Важливі об'єкти росіян злетіли в повітря: подробиці потужних ударів ЗСУ по цілях РФ

Реклама
18:05

Світовий демографічний гігант: названо місто, де живе більше людей, ніж в усій Україні

18:03

Одразу декілька регіонів трусило: в Україні стався сильний землетрус

17:52

Стрілянина на Черкащині: Міністра МВС Клименка закликають дати відповіді, а не "стандартну відмовку"

17:52

Чому не можна сушити одяг на батареях: звичка, яка шкодить здоров'ю

17:47

Графіки відключення світла стануть жорсткішими - українцям назвали причину

17:46

Епоха Ярмоленка може завершитися: Костюк готує несподіваного кандидата на фланг

17:32

В НАБУ показали росіянам, як впливати на держоргани без єдиного пострілу, – експерт про конкурс на керівника митниці

17:19

РФ намагається прорвати оборону на кордоні: полковник назвав два напрямки

17:17

Долар раптово злетів, а євро пішов на спад: новий курс валют на 3 лютого

16:58

Вчені назвали продукти, які непомітно підвищують тиск: що варто прибрати з раціону

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти