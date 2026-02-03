Україна - під ударом дронів і ракет: які області під загрозою

Вранці в повітряному просторі України фіксуються БПЛА і швидкісні цілі.

РФ здійснює ракетно-дроновий удар по Україні вночі 3 лютого / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

РФ запустила по Україні дрони та ракети

Повітряні цілі фіксуються у різних регіонах України

Вранці 3 лютого в Україні триває повітряна тривога. У повітряному просторі України зафіксовані дрони, а також крилаті ракети.

Про те, що армія РФ здійснила пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, у Повітряних силах повідомили о 05:27. З ночі триває атака БПЛА.

Як повідомляє моніторинговий канал Розвідка України, станом на 06:03 на території країни зафіксовано близько 20 БПЛА:

Ситуація з дронами в повітряному просторі України станом на 6:03. / t.me/Ukrainian_Intelligence

Тим часом у ЗС ЗСУ повідомили про швидкісну ціль у Сумській області курсом на Полтавщину.

О 06:19 у Повітряних силах повідомили про ракети:

на кордоні Сумщини та Полтавщини, курс західний;

на Миколаївщині, через Снігірівку північно-західним курсом;

на Сумщині - повз Тростянець, Лебедин - курс західний.

Моніторинговий канал monitor пише, що червона зона ракетної небезпеки поширюється разом з рухом крилатих ракет. Всі групи ракет слідують західним курсом.

Курс руху крилатих ракет / t.me/war_monitor

Нові групи крилатих ракет зафіксували через Конотопський район Сумської області - курс західний.

У ЗС ЗСУ повідомляють про ракети на Полтавщині, Миколаївщині (через Нову Одесу), Чернігівщині (у напрямку Лосинівки, Бобровиці).

Також повідомляється про швидкісну ціль на Чернігівщині – курс на Київщину. Інує загроза застосування балістичного озброєння з Брянська.

"Київ - в укриття", - йдеться у повідомленні о 06:50.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

06:57 Ракети на Київщині - курсом на Трипілля.

Відомо про ракету на заході Кіровоградщини – курс північно-західний.

Ракети також рухаються повз Умані, курс північно-західний. Швидкісна ціль помічена у Чернігівській області, курс південно-західний.

07:03 Ракета повз Яготин на Київщині, курс південний.

На Вінниччині:

ракети повз Немирів - курс північно-західний;

ракети повз Гайсин, курс західний.

07:13 Дорозвідка по крилатих ракетах.

Атака на Україну - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 3 лютого в Києві прогриміла серія гучних вибухів: окупанти завдали удару балістичними ракетами, які летіли з Брянська. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що медики виїжджають на виклики в Дніпровському та Деснянському районах. У Деснянському районі зафіксовано пошкодження господарських будівель.

Пізніше стало відомо, що Росія підняла в повітря стратегічну авіацію та вивела в море ракетоносій. Щонайменше чотири борти Ту-95МС знаходяться в районі Володимирської області й прямують до потенційних пускових рубежів в Саратовській області.

Моніторингові канали анонсували масований удар найближчим часом. Повідомлялося, що ворог може задіяти до 10 бомбардувальників Ту-95МС, 7 літаків МіГ-31К, 3 ракетоносця з порту Новоросійськ і 3 стратегічних бомбардувальника Ту-160 з авіабази Українка. Крім того, в повітрі можуть з'явитися численні ударні дрони різних типів.

Удари РФ по Україні: експерт сказав, хто може зупинити окупантів

Політолог Олександр Леонов зазначив, що Росію перед нанесенням чергових ударів по енергооб'єктах в Україні не зупиняє навіть те, що попереду ще одна зустріч сторін в Абу-Дабі для встановлення миру.

Леонов зазначив в ефірі Київ24, що сьогодні Україна вже чітко знає, що довіряти словам РФ не можна. І такою ж має бути позиція Сполучених Штатів Америки, які заявляють, що зацікавлені в закінченні війни.

"Тиск на тіньовий танкерний флот дуже ефективний. І Росія цього боїться, тому що саме таким чином вона отримує гроші. І в переговорному треку не вистачає головного, щоб США не тільки підштовхували сторони, в першу чергу Росію, до переговорів, а говорили: "у вас є дедлайн, якщо не будуть виконані умови — посилення санкцій", - підкреслив політолог.

Про персону: Олександр Леонов Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".



Народився 18 березня 1971 року у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".



Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді национальної безпеки і оборони України, Офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".



Автор низки наукових статей та досліджень на тему використання телебачення і Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т.п.

