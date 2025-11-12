Нереальний подарунок: донька подарувала 65-річній матері шикарне перетворення

65-річна жінка стала схожою на голлівудську актрису з сучасного кіно.

Перевтілення українок / Колаж Главред, фото Instagram/theonemakeupbeautystudio

Коротко:

Який образ зробили для жінки

Хто зробив їй такий подарунок

Українці не дарма вважаються талановитими по всьому. А рівень послуг краси взагалі можна вважати захмарним і люди по всьому світу намагаються потрапити саме до українських майстринь.

Одна українська студія макіяжу вирішила підкреслити красу українських жінок і дарує простим українкам безкоштовні перетворення. Вони вміло підкреслюють красу та підбирають одяг, роблячи образ завершеним. Результати своєї роботи вони публікують в Instagram.

Главред уже показував неймовірне перетворення 72-річної пенсіонерки, яка підробляла миттям посуду. Її образ можна подивитися тут.

Цього разу, героїнею перетворення стала мама дорослої доньки з Дніпра. "Вони приїхали до нас із Дніпра, а мама до останнього моменту навіть не знала, куди саме вони їдуть. Ми зробили все, щоб цей день став для неї незабутнім - нова стрижка, фарбування, макіяж, образ і, звісно, море емоцій... І здається, реакція мами та доньки на результат говорить сама за себе. Після перевтілення донька сказала: "Я наступна приїду до вас!" - пишуть авторки краси.

До і після макіяжу: перевтілення

У коментарі також прийшла і сама донька. "Моя мамулечка улюблена, сюрприз вдався. Я знала, що буде круто, але не очікувала, що настільки. До речі, мамі 65 років, а після перетворення я б більше 45 не дала", - написала вона.

Перевтілення пенсіонерки / Фото Instagram/theonemakeupbeautystudio

Після перевтілення жінка стала ще красивішою, ніж була. Макіяж лише підкреслив риси обличчя жінки, а одяг зробив її сучасною та стильною.

Перевтілення пенсіонерки / Фото Instagram/theonemakeupbeautystudio

Перевтілення пенсіонерки / Фото Instagram/theonemakeupbeautystudio

