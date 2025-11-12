Налетить справжній шторм і литимуть дощі: оголошено штормове попередження

Погода у Львові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +3 градусів.

https://glavred.net/synoptic/naletit-nastoyashchiy-shtorm-i-budut-lit-dozhdi-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-10714862.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 13 листопада / фото: unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 13 листопада

Де температура повітря опуститься до 0 градусів

Де буде сильний туман та дощі

Погода в Україні 13 листопада буде прохолодно та дощитиме. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У західних областях прогнозують туман з видимістю 200-500 м.

відео дня

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 13 листопада / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 13 листопада сухо буде лише на заході, в інших регіонах будуть незначні дощі. Температура повітря підвищиться до 9-13 градусів тепла. Найхолодніше буде у Чернігівській, Київській та Черкаській областях. Там температура повітря опуститься до 5-9 градусів тепла.

У п'ятницю-суботу прийде потепління. У регіонах потеплішає до 10-14 градусів тепла, але вже після цього буде нове похолодання - 4-9 градусів тепла. 18 листопада очікується нове похолодання.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 13 листопада

В Україні 13 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі по всій Україні, крім західних областей. У західних та північних областях буде туман.

"Повітряні потоки що надходитимуть з заходу та північного заходу приноситимуть прохолодіше повітря, відтак цієї ночі очікуємо значення температури в межах 0..5 градусів тепла, а денні максимуми сягатимуть +5..+10 градусів", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +3

За даними meteoprog, 13 листопада в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+13 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +4...+7 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 13 листопада / фото: meteoprog

Погода 13 листопада у Києві

У Києві 13 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики цей день прогнозують дощ та туман. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 13 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні - новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні 4 листопада буде вже прохолодно. Водночас у деяких областях затримається тепло.

Синоптикиня Наталія Діденко прогнозувала, що з 6 листопада очікується нове потепління, а за ним - сильне похолодання, з мінусовими температурами.

Тим часом метеоролог Ігор Кібальчич розповідав, що погода в Україні у перший тиждень листопада буде теплою та комфортною. Середні показники температури повітря виявляться суттєво вищими за кліматичну норму.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред