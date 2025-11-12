Рус
"Збільшити ціну": Сибіга з Рубіо вигадали, як змусити Путіна припинити війну

Руслана Заклінська
12 листопада 2025, 21:08
Міністр закордонних справ України зустрівся з держсекретарем США під час засідання G7.
Головне:

  • Сибіга зустрівся з держсекретарем США
  • Обговорили ситуацію на фронті, шляхи завершення війни та зміцнення обороноздатності України
  • Міністр наголосив на необхідності підвищувати "ціну війни" для Путіна

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо під час засідання "Великої сімки" у Канаді. Вони обговорили ситуацію на фронті та шляхи завершення війни. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України та Марко Рубіо в соцмережі X.

Сибіга підкреслив, що Україна високо цінує мирні зусилля президента США Дональда Трампа та ефективні санкції США проти російської енергетики.

"Ми маємо продовжувати збільшувати ціну війни для Путіна та його режиму, змушуючи Росію припинити війну", - зазначив міністр закордонних справ.

Під час зустрічі Сибіга детально поінформував свого американського колегу про актуальну ситуацію на фронті, хід мирних ініціатив та конкретні пріоритети України у зміцненні обороноздатності та енергетичної стійкості.

Коментар Рубіо

Держсекретар США повідомив, що обговорив із Сибігою шляхи посилення обороноздатності України та пошук варіантів завершення "кровопролитного конфлікту".

"США незмінно продовжують працювати з партнерами, закликаючи Росію до дипломатії і прямого діалогу з Україною заради міцного і довготривалого миру", - заявив він.

Яка нова тактика переговорів США з Росією - думка експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду зазначив, що у Вашингтоні дедалі більше усвідомлюють, що спроби відокремити Росію від Китаю приречені на провал. Через це США змінили підхід у переговорах, зосереджуючись передусім на обговоренні дій Москви з Пекіном. Водночас американська сторона може ще підтримувати певний діалог із Росією.

"Але, на мій погляд, США вже зрозуміли безглуздість розмов із Путіним, оскільки Росія є проксі Китаю", - додав експерт.

Як повідомляв Главред, мирні переговори України з Росією у 2025 році майже не дали результату і наразі припинені. Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця пояснив це неможливістю вести діалог із делегаціями, які представляють диктатора.

Також нещодавно РФ заявила про готовність відновити переговори з Україною на стамбульському майданчику. Водночас російські дипломати стверджують, що прогрес нібито залежить від політичної волі Києва.

Крім цього, Кислиця розповів, що під час попередніх переговорів РФ неодноразово провокувала Україну. Представники Кремля уникали обговорення конкретних кроків до миру, приносили досьє на українців, робили провокаційні заяви та пропонували формальні робочі групи замість реальних домовленостей.

Про персону: Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання.

У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.

"Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

