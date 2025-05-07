ЗАЕС втратила живлення: РФ обстріляла лінії електропередачі, ситуація загрозлива

Наразі станція отримує електропостачання лише однією лінією електропередачі.

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На ЗАЕС може статися черговий блекаут / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот (ілюстративний)

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Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС

Одна з ліній живлення знеструмлена

Наразі безпекова ситуація не дозволяє відновити живлення

7 травня на Запорізькій атомній станції була знеструмлена одна з двох зовнішніх ліній електропередачі внаслідок обстрілу країни-агресорки Росії. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

"Одна з ліній живлення ЗАЕС знеструмлена внаслідок атаки. Наразі станція отримує електропостачання лише однією лінією електропередачі", - йдеться у повідомленні.

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ЗАЕС / Інфографіка: Главред

У відомстві зазначили, що забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою. У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки.

"Через російський удар знову відключилась одна з ліній електропередачі, що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення живлення ЗАЕС. Деокупація станції – це запорука безпечного її функціонування", – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

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Раніше також за ЗАЕС чули вибухи. Зокрема 24 квітня на Запорізькій АЕС сталася стрілянина. В районі об'єкта, як розповів генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у своїй заяві, вже протягом тижня фіксувалися постійні вибухи та постріли.

Напередодні, як писав Главред, команда МАГАТЕ неодноразово чула вибухи на різних відстанях від майданчика ЗАЕС, що свідчить про нестабільну ситуацію з ядерною безпекою на станції.

Нагадаємо, на початку року стало відомо, що країна-агресорка Росія готується до протягування високовольтної лінії з Ростовської області у бік Енергодара, що у тимчасово окупованій частині Запорізької області.

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Що таке Міністерство енергетики України? Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Уряд Шмигаля заново створив міністерство екології 27 травня 2020 р. 19 червня 2020 р на посаду міністра екології парламентом був призначений Роман Абрамовський, пише Вікіпедія.

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