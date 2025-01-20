Окупанти взялися за ЗАЕС: ворог планує небезпечні дії - Андрющенко

Окупаційні сили РФ хочуть на повну використовувати захоплену станцію.

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Електроенергію з України РФ хоче використовувати у власних цілях / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Андрющенко:

РФ хоче вибудувати високовольтну лінію в бік ЗАЕС

Росіяни планують красти українську електроенергію

Ворог шукає шляхи підтримання своєї економіки

Країна-агресорка Росія готується до протягування високовольтної лінії з Ростовської області у бік Енергодара, що у тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Про це 24 каналу розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко. За його словами, таким чином ворог планує на повну використовувати Запорізьку атомну електростанцію.

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Запорізька АЕС / Інфографіка: Главред

Так як цей проєкт не є дуже складним, вже за 4-6 тижнів окупанти зможуть довести лінію до ЗАЕС. Таким чином ворог хоче красти українську електроенергію, щоб запустити промисловість на території інших тимчасово окупованих територій - Маріуполя та Бердянська.

Росія вирішила так грабувати Україну, оскільки їй не вистачає власних потужностей, а додаткове електропостачання та здешевлення електрики для ворога у нинішніх умовах не буде зайвим.

"Російська економіка котиться вниз. Їм гаплик, якщо ми протримаємося у 2025 році. Електрика – теж частина економіки. Контролюючи ЗАЕС, вони ще не повністю отримують прибути, які могли б. Окупанти багато чого запускають саме біля кордону з Україною. Не забуваймо про Ростовський порт, на який зросло навантаження. Все це потребує електроенергії", - пояснив Андрющенко.

Ситуація на ЗАЕС - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що окупанти неодноразово наражали Україну та її союзників на небезпеку, вдаючись до провокацій на ЗАЕС. Зокрема наприкінці осені 2024 року окупаційні війська обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, внаслідок чого вона опинилася на межі блекауту.

Згодом експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провели оцінку стану енергетичної інфраструктури, яка відіграє ключову роль у забезпеченні роботи українських атомних електростанцій. У ході роботи були виявлені значні пошкодження на електричних підстанціях.

На початку 2025 року співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії також чули гучні вибухи та кулеметні черги біля Запорізької атомної електростанції.

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Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - керівник "Центру вивчення окупації", колишній радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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