Хто контролює Покровськ та чи перебувають ЗСУ в оточенні - Сирський зробив заяву

Юрій Берендій
12 листопада 2025, 18:47
На Покровському напрямку триває боротьба з малими штурмовими групами росіян, як на підступах, так і всередині міської забудови, вказав Сирський.
Сирський відвідав Покровський напрямок та зробив ряд заяв / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, Головнокомандувач ЗСУ/Facebook

Про що сказав Сирський:

  • Найбільша кількість штурмових дій ворога фіксується на Покровському напрямку
  • Сили оборони ведуть боротьбу з малими штурмовими групами противника
  • Українські війська в Покровську не перебувають в оточенні

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок фронту та зробив заяву про хід боїв. Про це він розповів у дописі в Facebook.

Сирський зазначив, що стабілізація ситуації на Покровсько-Мирноградському напрямку залежить від ефективної взаємодії та скоординованих дій органів військового управління, військових частин і підрозділів, які беруть участь в бойових діях.

"Для цього здійснив поїздку на Покровський напрямок. Разом з командирами сконцентрували увагу на результатах виконання раніше визначених завдань та спланували подальші дії.Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу противника. Тут фіксується найбільша кількість щоденних штурмових дій ворога, тут зосереджена значна частина його угруповання, що діє на території України", - вказав головком.

Він наголосив, що противник намагається використати як свою перевагу складні погодні умови. Сирський наголосив, що завдання українських військ на Покровському напрямку полягають в тому, щоб поступово встановлювати контроль над визначеними районами, підтримувати та захищати наявні логістичні шляхи, створювати додаткові маршрути для забезпечення оборонців і евакуації поранених.

За його словами, на підступах та всередині міської забудови триває постійна боротьба з малими штурмовими групами противника та знищення легкої ворожої техніки. Сили оборони роблять усе, щоб унеможливити просування та закріплення окупантів, а пошук і ліквідація ворога тривають також на прилеглому Очеретинському напрямку.

"За останні 7 діб у результаті пошуково-ударних дій зачищено від ДРГ противника 7,4 км² території Покровського району Донецької області. Про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться", - резюмує він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Скільки російських військ зосереджено на Покровському напрямку

Як писав Главред, основні бойові дії на Донеччині тривають у районі Покровської агломерації, де російські війська намагаються взяти місто в кільце з кількох боків. Як повідомив військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі телеканалу FREEДОМ, на цьому напрямку ворог сконцентрував близько 170 тисяч солдатів — це майже чверть усіх російських сил.

За його словами, загальна довжина лінії фронту становить близько 1 245 кілометрів, і лише 5–6% її припадає на Покровський напрямок, однак саме там зосереджено найбільше угруповання російської армії.

Бої за Покровськ - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, росіяни продовжують активні наступальні дії на Покровсько-Мирноградському напрямку. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що ризик тимчасової окупації цих міст зберігається, однак для цього російським силам знадобиться набагато більше часу та ресурсів, ніж вони розраховували.

Битва за Покровськ триває з надзвичайною інтенсивністю. Попри заяви росіян про "перемогу", ситуація в армії країни-агресорки далека від успішної. За даними партизанського руху "Атеш", окупанти стикаються з нестачею резервів для подальшого просування, тому поспіхом перекидають додаткові сили на Покровський напрямок.

Водночас, за словами співзасновника та виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, українські підрозділи, які тривалий час утримували автошлях між Лисівкою та Новопавлівкою, ймовірно, були змушені відступити. Він наголосив, що ситуація в Покровську залишається вкрай складною: у місті перебуває близько 300 російських піхотинців, які намагаються закріпитися на захоплених позиціях.

Про персону: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Покровськ Олександр Сырский Фронт


Коли закінчиться війна в Україні: відомий волонтер приголомшив прогнозом

Коли закінчиться війна в Україні: відомий волонтер приголомшив прогнозом

Гороскоп Таро на завтра 13 листопада: Ракам - час для себе, Левам - більше зусиль

Гороскоп Таро на завтра 13 листопада: Ракам - час для себе, Левам - більше зусиль

Вінегрет "відпочиває": рецепт несподівано смачного салату з трьох продуктів

Вінегрет "відпочиває": рецепт несподівано смачного салату з трьох продуктів

Два знаки зодіаку на порозі важливих змін у житті: хто зробить доленосний вибір

Два знаки зодіаку на порозі важливих змін у житті: хто зробить доленосний вибір

Удари ракетами Фламінго по росіянах - Сирський зробив гучну заяву про фронт

Удари ракетами Фламінго по росіянах - Сирський зробив гучну заяву про фронт




