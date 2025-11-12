Збірна Франції ставить амбітну ціль: що задумав Дешам у матчі з Україною

Тренер закликає команду зберігати самовладання та здобути перемогу у листопадовому матчі.

Франція може достроково кваліфікуватися на ЧС-2026 у матчі проти України.Кіліан Мбаппе забив два голи та віддав асист у попередніх матчах

У складі французів заміна: Товін замість травмованого Коло Муані

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам визначив мету достроково забезпечити собі путівку на чемпіонат світу-2026 завдяки перемозі над Україною. Про це повідомляє L'Equipe.

У листопадовому поєдинку Франція зіграє вдома проти збірної України. Перед очним матчем французи лідирують у турнірній таблиці, випереджаючи "синьо-жовтих" на три очки.

Перемога над Україною дозволить команді Дешама одразу гарантувати кваліфікацію на ЧС-2026. В іншому випадку вирішальним стане останній матч відбору проти Азербайджану.

Очікування Дешама перед матчем

Дешам поділився очікуваннями від майбутнього протистояння:

"Кожен матч важливий. Деякі з них є значущими з різних причин. Якби ми перемогли в матчі проти Ісландії (замість того, щоб завершити матч внічию (2:2) - ред), це все одно не гарантувало б кваліфікацію. Ми заробили 10 очок та усвідомлюємо, що матч у четвер може забезпечити нам кваліфікацію. Але саме попередні чотири матчі поставили нас у таке становище."

Він додав: "Ми не маємо втрачати самовладання. За нашу збірну не зможе виступити багато гравців. Їхня відсутність у вересні, жовтні та листопаді не дозволила нам розвинути наш ритм та гру. Березень ще далеко. Маємо досягти мети цього четверга."

Роль Кіліана Мбаппе у відборі

Лідер команди Кіліан Мбаппе відзначився трьома гольовими діями у двох відбіркових матчах проти України (2:0) та Азербайджану (3:0) — забив два м’ячі та віддав асист.

Він підкреслив важливість листопадового поєдинку: "Мета зрозуміла. Вдома, з Францією, ми не можемо програти. Більше того: на кону стоїть наша кваліфікація (на чемпіонат світу - ред). Ми не збираємося додавати смутку в такий особливий день. Це не найкращий день для гри, але це те, заради чого ми тут, щоб пройти кваліфікацію та отримати задоволення."

Зміни у складі збірної

У листопадовому складі французів відбулася заміна: травмований Рандал Коло Муані поступився місцем у збірній вінгеру Флоріану Товіну.

