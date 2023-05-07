РФ посилила штурм Бахмута: Сирський розповів, що "було ухвалено оперативні рішення"

Окупанти у Бахмуті перегруповуються і посилюють обстріли з важкої зброї. Сирський обговорив з командирами способи відповісти ворогам.

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Щодо оборони Бахмута були ухвалені оперативні рішення, розповів Сирський/ 93 ОМБр Холодний Яр, Telegram Military Media Center

Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський у суботу, 6 травня, побував у районах ведення бойових дій на Бахмутському напрямку. Він зустрівся з командирами бойових частин, після чого були ухвалені оперативні рішення щодо оборони міста від російської окупаційної армії.

Про результати поїздки на схід Сирський розповів у коментарі УНІАН. Він зазначив, що обговорив з командирами заходи, які допоможуть потужніше обороняти Бахмут і завдати більшого ураження бойовикам російської приватної військової компанії "Вагнера".

Генерал-полковник зазначив, що низку питань зручніше обговорювати з командирами особисто, а не на відстані. За його словами, чергова поїздка на схід дала змогу детальніше розібратися у ситуації і спланувати майбутні дії.

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Окупанти збільшили активність у Бахмуті

Сирський наголосив, що на східному фронті ситуація залишається напруженою, проте контрольованою. Він зазначив, що війська країни-агресорки Росії останніми днями сильніше обстрілюють позиції українських військ з важкого озброєння. Крім цього, загарбники перегруповуються і використовують більш удосконалену техніку.

"Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани і робить все можливе, аби взяти Бахмут під контроль та продовжити наступальні дії", – зазначив командувач Східного угруповання військ.

Але ворогам не вдається досягти цілей, які вони перед собою поставили – українські військові ламають їхні плани, сказав Сирський.

Ситуація у Бахмуті

Раніше ватажок бандформувань найманців ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про те, що виводить свої підрозділи з Бахмута Донецької області. За його словами, захоплені позиції в місті він залишає Міноборони країни-агресора РФ.

Чеченський диктатор Рамзан Кадиров заявив, що його підрозділи готові замінити у Бахмуті найманців приватної військової компанії "Вагнер", які нібито хочуть покинути місто-фортецю.

Після цього заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що насправді РФ лише стягує "вагнерівців" під Бахмут, щоб спробувати взяти місто до 9 травня. Цими "вагнерівцями" РФ замінює штурмові загони російських десантників.

При цьому речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Пригожин цинічно бреше у своїх заявах про ситуацію в Бахмуті та стан "вагнерівців". "Кухар Путіна" збрехав про дефіцит боєприпасів. Насправді у Бахмуті Донецької області тривають важкі бої, наголосив Череватий.

У той же час аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російська окупаційна армія прийняла рішення відмовитися від спроб наступу на Бахмут Донецької області. Це відбувається на тлі підготовки загарбників до очікуваного контрнаступу Збройних сил України.

Дивіться відео про те, як речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий прокоментував заяву голови ПВК "Вагнера" про те, що особовий склад ПВК відійде з Бахмута 10 травня:

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