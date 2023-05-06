РФ відмовилася від захоплення Бахмута: кидає сили на підготовку до контрнаступу ЗСУ – ISW

Російська окупаційна армія прийняла рішення відмовитися від спроб наступу на Бахмут Донецької області.
Це відбувається на тлі підготовки загарбників до очікуваного контрнаступу Збройних сил України. Такий висновок міститься в черговому аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
При цьому уточнюється, що така ситуація може поставити ПВК "Вагнера" і її ватажка Євгена Пригожина в потенційно складне становище.
РФ змінює пріоритет у війні
Американські аналітики впевнені, що очевидний гнів Пригожина в одному з останніх відео говорить про те, що міноборони РФ, ймовірно, скасувало пріоритет Бахмута і перемістило оперативний центр в інше місце театру військових дій.
Такий поворот подій очевидно має всі шанси серйозно підірвати здатність бойовиків "Вагнера" діяти ефективно.
Крім того підкреслюється, що постійна наполегливість ПВК "Вагнера" в Бахмуті несумісна із загальним уповільненням темпів російських операцій в інших частинах України.
Як відомо, раніше Пригожин заявив про те, що виводить свої підрозділи з Бахмута Донецької області.
При цьому "кухар Путіна" в черговий раз "перевів стрілки" на Міноборони РФ, звинувативши його в тому, що його бойовикам не дають снарядів для наступу.
Що відомо про ситуацію в Бахмуті
Відзначимо, що напередодні Пригожин записав істеричне відео зі звинуваченнями на адресу Сергія Шойгу і Валерія Герасимова. При цьому він показав цілі гори трупів найманців Вагнера, знищених під Бахмутом.
Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.
Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.
Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.
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