РФ відмовилася від захоплення Бахмута: кидає сили на підготовку до контрнаступу ЗСУ – ISW

Міноборони РФ перемістило оперативний центр в інше місце театру військових дій.

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РФ змінює пріоритет у війні / Колаж 10 ОГШБр, соцмережі

Російська окупаційна армія прийняла рішення відмовитися від спроб наступу на Бахмут Донецької області.

Це відбувається на тлі підготовки загарбників до очікуваного контрнаступу Збройних сил України. Такий висновок міститься в черговому аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

При цьому уточнюється, що така ситуація може поставити ПВК "Вагнера" і її ватажка Євгена Пригожина в потенційно складне становище.

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РФ змінює пріоритет у війні

Американські аналітики впевнені, що очевидний гнів Пригожина в одному з останніх відео говорить про те, що міноборони РФ, ймовірно, скасувало пріоритет Бахмута і перемістило оперативний центр в інше місце театру військових дій.

Такий поворот подій очевидно має всі шанси серйозно підірвати здатність бойовиків "Вагнера" діяти ефективно.

Крім того підкреслюється, що постійна наполегливість ПВК "Вагнера" в Бахмуті несумісна із загальним уповільненням темпів російських операцій в інших частинах України.

Як відомо, раніше Пригожин заявив про те, що виводить свої підрозділи з Бахмута Донецької області.

При цьому "кухар Путіна" в черговий раз "перевів стрілки" на Міноборони РФ, звинувативши його в тому, що його бойовикам не дають снарядів для наступу.

Що відомо про ситуацію в Бахмуті

Відзначимо, що напередодні Пригожин записав істеричне відео зі звинуваченнями на адресу Сергія Шойгу і Валерія Герасимова. При цьому він показав цілі гори трупів найманців Вагнера, знищених під Бахмутом.

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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