РФ посилила обстріл Сумщини: експерт сказав прямо, що запланував ворог

Російські окупанти активізувалися на Сумському напрямку після того, як їхній наступ на сході зупинився.

https://glavred.net/ukraine/rf-usilila-obstrel-sumshchiny-ekspert-skazal-pryamo-chto-zaplaniroval-vrag-10550432.html Посилання скопійоване

Російські окупанти б'ють по Сумській області, щоб відвернути увагу / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Міноборони РФ

Російські окупанти постійно обстрілювали мінометами та артилерією прикордонні населені пункти Сумської області. Однак останнім часом ворог лупить по регіону КАБами та атакує "шахедами" навіть сам обласний центр. Це може свідчити про те, що в росіян на фронті не все добре. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, голова українського Центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

Він зазначає, що по Сумській області було набагато менше ударів у той час, коли окупанти розвивали свій наступ на сході.

"Щойно ми почали давати відсіч і стабілізувати фронт, тоді росіяни почали перекидати свої сили на північ, здійснювати диверсії в прикордонних районах, проводити дистанційне мінування та обстріли Сум", - каже Кузан. відео дня

Експерт додав, що росіяни намагаються відвернути увагу українських сил такими ударами по Сумській області. Ворог хоче налякати мешканців прикордонних територій, щоб розбалансувати державу та області, де триває будівництво фортифікаційних споруд.

"Вони розуміють, що темпів просування недостатньо для виконання головного завдання цього етапу - виходу на адмінмежі Донецької та Луганської областей. Саме тому вони намагаються завдати якомога більше ударів по Сумщині, щоб відтягнути наші сили і змінити ситуацію на фронті. Але ця стратегія буде провальною ... Водночас, росіяни не мають достатнього угруповання, щоб загрожувати Сумщині вторгненням, і найближчим часом його не передбачається - росіяни не можуть накопичити сили, адже всі вони задіяні на лінії фронту", - пояснив Кузан.

Хто такий Сергій Кузан Сергій Васильович Кузан (нар. 16 травня 1984 р., місто Прилуки, Чернігівська область) - український громадський і політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011-2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія.

Удари по Сумах

У ніч на 6 березня в Сумах прогриміли масштабні вибухи. Росіяни вдарили по місту 3 "шахедами". Унаслідок цього в будинках вибито вікна, почалася пожежа. На щастя, загиблих немає. Також відомо про те, що було пошкоджено будівлі лікарень.

Уже наступного дня РФ вдарила по місту ракетою. Російські окупанти атакували об'єкти цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею було вибито вікна та двері в лікарні, центрі крові та Центрі екстреної медичної допомоги.

Увечері президент України Володимир Зеленський розповів про те, що внаслідок ракетного удару в Сумах є загиблі та поранені.

У ніч на 13 березня російський "Шахед" ударив у багатоквартирний будинок у Сумах. Там досі продовжують розбирати завали. Повністю знищено було 15 квартир, ще 15 - пошкоджено. Унаслідок удару загинули 3 людини, тіло ще однієї дівчини шукають.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.