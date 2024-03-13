"Триває боротьба за життя": серед постраждалих є діти, яким нема й року - ОВА

Внаслідок російської атаки кількість постраждалих збільшилась до 44 людей.

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РФ вдарили ракетами по Кривому Рогу / Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу. Одна з них влучила у 9-поверховий будинок. Кількість постраждалих раптово зросла. Про це заявив голова Дніпровської ОВА Сергій Лисак.

Відомо, що 8 людей перебувають у важкому стані. Серед них три дитини, зокрема, 4-річний хлопчик.

"У лікарнях Кривого Рогу триває боротьба за життя ... Загалом поранених 44. Госпіталізовані понад два десятки людей. Решта лікуватиметься амбулаторно", - написав Лисак. відео дня

За його даними, найменшим постраждалим нема і року - 2-місячний хлопчик та 11-місячна дівчинка.

Ракетний удар по Кривому Рогу

12 березня РФ вдарила по будинках у Кривому Розі. Одна з ракет прилетіла прямо в 9-поверховий багатоквартирний будинок, інша - у дах 5-поверхового житлового будинку. Загалом у Кривому Розі було 3 влучання. Унаслідок цього в будинках є руйнування. Російська ракета вбила три людини. Ще багато людей постраждали, серед них є діти.

Пізніше з'явилося відео, на якому видно, що рятувальники вирізали двері квартир, щоб врятувати людей. Унаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку загинуло троє людей, ще майже 40 людей поранено. Серед них багато дітей.

За даними голови Криворізької РВА, російські окупанти могли завдати удару ракетою Х-59. Водночас варто зазначити, що це попередні дані, які фахівці ще не підтвердили.

Що таке крилата ракета? Крилата ракета (КР) - ракетна зброя одноразового запуску, наземного, повітряного і морського базування, траєкторія польоту якого визначається аеродинамічною підйомною силою крила, тягою двигуна і силою тяжіння.

Зараз є безпілотною зброєю, повідомляє "Вікіпедія".

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