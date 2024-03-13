Україна помститься: Зеленський пригрозив РФ ударом у відповідь на обстріл Кривого Рогу

Російські окупанти вдарили по житлових будинках ракетами, вбили і поранили багато людей.

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Зеленський погрожує РФ відповіддю через удар по Кривому Рогу / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Офіс президента

Російські окупанти вдарили ракетами по багатоквартирних будинках у Кривому Розі. Унаслідок цього загинули люди, багато людей поранено. Серед постраждалих є діти. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія відчує на собі удар у відповідь. Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Він додав, що ці удари у відповідь будуть справедливими, адже РФ весь час тероризує українців.

"Ми будемо завдавати російській державі втрат у відповідь - цілком справедливо. Вони в Кремлі мають привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих уже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують. Російська держава втрачатиме, і тільки це може зробити її безпечною для сусідів. Не тільки для України - для різних народів наші дії зараз рятівні", - додав президент.

відео дня

Ракетний удар по Кривому Рогу

12 березня РФ вдарила по будинках у Кривому Розі. Одна з ракет прилетіла прямо в 9-поверховий багатоквартирний будинок, інша - у дах 5-поверхового житлового будинку. Загалом у Кривому Розі було 3 влучання. Унаслідок цього в будинках є руйнування. Російська ракета вбила три людини. Ще багато людей постраждали, серед них є діти.

Пізніше з'явилося відео, на якому видно, що рятувальники вирізали двері квартир, щоб врятувати людей. Унаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку загинуло троє людей, ще майже 40 людей поранено. Серед них багато дітей.

За даними голови Криворізької РВА, російські окупанти могли завдати удару ракетою Х-59. Водночас варто зазначити, що це попередні дані, які фахівці ще не підтвердили.

Що таке крилата ракета? Крилата ракета (КР) - ракетна зброя одноразового запуску, наземного, повітряного і морського базування, траєкторія польоту якої визначається аеродинамічною підйомною силою крила, тягою двигуна і силою тяжіння.

Нині є безпілотною зброєю, повідомляє "Вікіпедія".

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