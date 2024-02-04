Дипломат пояснив суть безпекового документа, який підписали Зеленський і Сунак

Ніхто й не сподівався підписати з Британією угоду про те, що вона надасть Україні гарантію вступити у війну, сказав Богдан Яременко.

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Богдан Яременко пояснив суть документа, який підписали Зеленський і Сунак / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОПУ

У січні 2024 року президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали історичну безпекову угоду. Народний депутат України, дипломат Богдан Яременко пояснив, у чому суть документа і чим він відрізняється від Будапештського меморандуму.

За його словами, україно-британський документ регулює сферу безпеки. При цьому Яременко звернув увагу, що у світовій практиці немає усталеного визначення, що таке "гарантії безпеки". У кожному випадку це великий набір заходів, починаючи від військової допомоги, обміну інформацією і закінчуючи згодою вступити у війну на боці певної країни.

"Президент і представники ОПУ не говорили про те, що в угоді є згода на вступ у війну на боці України. Але всі зобов'язання Британії, які записані в цій угоді, є безпековими. Тому не варто використовувати термінологічний апарат для того, щоб створити проблему там, де її немає", - сказав Яременко під час чату на Главреді.

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Дипломат додав, що ніхто й не сподівався підписати з Британією угоду про те, що вона надасть нам гарантію вступити у війну. У цій угоді прямо йдеться, що сьогодні Британія та Україна погоджуються, що найкращим способом гарантувати Україні безпеку є її членство в НАТО.

"Велика Британія ніколи не розглядала можливість надати гарантії вступу у війну проти Росії, розуміючи, що її ресурсів недостатньо для ведення переможної війни проти Російської Федерації. Усі розуміють, що колективна безпека - це найкраща відповідь на питання. В угоді серед іншого зазначено, що ми працюватимемо і в напрямі набуття членства України в НАТО, а відтак і отримання, згідно зі ст. 5 Статуту НАТО, запевнень (або гарантій) у тому, що напад на Україну призведе до негайної колективної відповіді з боку всіх членів НАТО", - зазначив Яременко.

Що стосується Будапештського меморандуму, то цей документ також не містив жодних запевнень у тому, що хтось буде за нас воювати.

"Там ідеться про те, що Україна відмовилася від ядерної зброї, а за це країни, які підписали меморандум, гарантують, що не застосовуватимуть проти нас силу. Росіяни вважають, що йдеться лише про ядерну силу, інші вважають, що про будь-яку силу і загрозу силою. Тобто якщо проти України буде застосовано силу або загрозу силою, країни гарантують, що вони проведуть консультації в ООН. Власне, нічого більшого в Будапештському меморандумі немає. По суті, він виконаний, тому що ніхто, крім Росії, не заперечував проти консультацій в ООН, вони відбулися, але нічого не дали. Тим не менш, це теж певні гарантії безпеки", - пояснив Яременко.

Хто такий Богдан Яременко Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

Як повідомляв Главред, у лютому в Україну приїде президент Франції Еммануель Макрон. Франція також працює над завершенням двосторонньої угоди про гарантії безпеки з Україною, щоб допомогти зміцнити її фінанси і оборону від Росії з метою утримати Москву від майбутньої агресії.

Нагадаємо, раніше Держдепартамент США зробив заяву про забезпечення гарантій безпеки Україні. В адміністрації Байдена активно працюють над укладенням двосторонніх угод, які гарантують цю підтримку незалежно від змін у політичному керівництві.

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