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РФ вдарить балістикою і Калібрами: названо терміни й цілі масованого обстрілу

Олексій Тесля
24 серпня 2024, 02:05
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Ворог має достатню кількість крилатих і балістичних ракет, попередив Роман Світан.
РФ вдарить балістикою і Калібрами: названо терміни й цілі масованого обстрілу
/ Колаж: Главред, фото: Генеральний штаб ЗСУ, скріншот із відео

Є ймовірність, що країна-агресор РФ може масштабно атакувати Україну напередодні або одразу після Дня Незалежності, заявив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Як наголосив він у коментарі 24 Каналу, росіяни можуть завдати ударів ракетами, і не тільки по столиці. При цьому під атаку можуть потрапити інші великі міста, аеродроми та інфраструктурні об'єкти.

Експерт каже, що ворог має достатню кількість крилатих і балістичних ракет, як-от "Іскандери" та північнокорейські KN-23.

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"Три - чотири дні варто бути обережними, аж до вівторка. Жодним чином не ігноруйте повітряну тривогу. Спробуйте знайти підвальне приміщення. Двох стін може бути недостатньо, щоб захиститися від масштабної атаки, яку росіяни могли підготувати", - наголосив він.

Співрозмовник попередив, що бомбардувальники Ту-95 постійно злітають з аеродромів РФ, що, цілком імовірно, може вказувати на підготовку до масованої атаки.

"Не забувайте і про підводні носії крилатих ракет, залп яких становить 12 "Калібрів", а також про надводні судна, які мають до 40 "Калібрів". Тому, потрібно бути вкрай уважними найближчими днями", - додав Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Ракетні удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше з'явився тривожний прогноз щодо нових ракетних ударів. Російські окупанти свідомо завдають ракетних ударів по житлових будинках та інфраструктурі України з метою знищення мирного населення, заявив військовий експерт, полковник запасу Петро Черник.

Нагадаємо, у ЗСУ пояснили ракетні удари по Україні. Російські загарбники не зупиняться, поки не досягнуть своїх "цілей", або поки ЗСУ не зірвуть їхні плани, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Як повідомлялося раніше, у Київській міській військовій адміністрації попередили про загрозу провокацій або ракетних обстрілів.

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війна Росії та України ракетний удар Роман Світан
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