РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: перші подробиці

Подробиці атаки поки що не уточнюють. Всі деталі зараз встановлюються.

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Вночі РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот

У ніч на 28 листопада російські окупанти вдарили ракетою по місту Кривий Ріг. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Подробиці атаки чиновник не уточнив, зазначивши лише, що всі деталі зараз встановлюються.

Крім того, за його словами, з важкої артилерії російська армія обстріляла Марганецьку громаду Нікопольського району. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих. Інформацію про шкоду, заподіяну окупантами, уточнюють рятувальники.

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"На решті території області було спокійно. Без ворожих атак", - зазначив Лисак.

Як повідомляв Главред, 7 листопада російські окупанти завдали удару біля Кривого Рогу в Дніпропетровській області. Загарбники атакували інфраструктурний об'єкт.

Раніше окупанти атакували Кривий Ріг ракетами і дронами. В результаті сталися руйнування на об'єкті промислової інфраструктури.

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