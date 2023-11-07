Біля Кривого Рогу був 'приліт': окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту

Російські окупанти вдень у вівторок, 7 листопада, завдали удару біля Кривого Рогу в Дніпропетровській області.
Повітряна тривога пролунала близько 12:00, за кілька хвилин після цього пролунали вибухи. Інформацію про вибухи підтвердив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Вибух. Дотримуємося інформаційної гігієни", – написав Вілкул у Telegram.
Після цього деталі удару розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram. Він повідомив, що російські загарбники вдарили по інфраструктурному об’єкту.
"Окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту поблизу Кривого Рогу. Попередньо, через "приліт" люди не постраждали. Решту інформації з’ясовуємо", – розповів Лисак.
Ракетні удари РФ по Україні
Нагадаємо, Росія ввечері 5 листопада випустила ракети по Україні, у кількох містах пролунали вибухи. З літаків тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, ворог спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П по Одещині і керовану Х-59 – по Дніпропетровщині.
Після цього стало відомо про наслідки атаки окупантів на Одесу у ніч на 6 листопада – пошкоджено будинки, художній музей, є поранені. П'ятеро людей отримали поранення в результаті нічної атаки російських окупантів по Одесі. У постраждалих зафіксовані осколкові поранення.
Повідомлялося, що у ніч на 6 листопада РФ атакувала три регіони України. В Одесі вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, віднесений до спадщини ЮНЕСКО.
Читайте також:
- Налетять морози: синоптик назвала дату сильного похолодання
- РФ готує штурм: націлилася на захоплення важливого міста — названо напрямок удару
- Єврокомісія оцінила готовність України до вступу в ЄС: скільки критеріїв виконано