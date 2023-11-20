Росія готує масований ракетний удар по Україні: чого очікувати українцям

Росіяни проводять підготовку до масованої атаки на Україну

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Росія готує масований ракетний удар по Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Постійні атаки дронів на Україну останнім часом відбуваються не просто так. Військовий оглядач Денис Попович розповів, чому це передує і до чого краще бути готовим.

Всім відомо, що російська армія все частіше і частіше використовує ударні БпЛА в атаках на Україну. При цьому, атаки дронами стають масованими, а ракети запускаються рідше.

Все це, за словами Поповича, свідчить про те, що Росія накопичує ракетний потенціал, паралельно "кошмарить" цивільне населення дронами, як найдешевшим і наймасовішим засобом ураження, а також збирає дані про критичну інфраструктуру.

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Військовий оглядач стверджує, що характер використання ворогом дронів, а точніше маршрути, за якими їх запускають, виявляють пошуки Росією слабких місць у роботі української ППО. Дрони окупанти запускають в ті зони, які виходять за межі роботи ППО і мобільних груп боротьби з БПЛА.

Незважаючи на те, що гадати про можливу дату масованого удару сенсу немає, варто розуміти, що вона відбудеться, як тільки вся необхідна інформація буде зібрана, а потрібний ракетний потенціал виготовлений. В середньому швидкість виготовлення ракет в Росії становить 2-5 різних екземплярів на добу.

Атака безпілотників на Україну

Нагадаємо, в ніч на 18 листопада в ряді областей України оголошували повітряну тривогу через атаки дронів. Безпілотники атакували Київ, Одеську та Хмельницьку області. Частині дронів вдалося долетіти до Рівненщини.

Потім у ніч на 19 листопада російські окупанти масово запустили по Україні безпілотники типу Shahed, за якими відпрацювали сили ППО. Безпілотники були запущені кількома групами і заходили в Київську область з різних напрямків, постійно змінюючи вектори руху по маршруту.

Також речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат розповів про те, яка ситуація з використанням дронів в ході бойових дій в Україні. Він попередив про те, що взимку РФ може робити акцент на дронових атаках, проте в України є засоби протидіяти ворожим безпілотникам.

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