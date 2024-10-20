До згоди не дійшли: питання ударів вглиб РФ 'на паузі' до виборів у США - ЗМІ

Україна вже давно вимагає від союзників ухвалити дозвіл на удари по РФ.

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Удари по території РФ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Офіс президента

Лідери США, Британії, Франції та Німеччини на зустрічі у п’ятницю в Берліні не змогли дійти згоди щодо надання дозволу Україні завдавати далекобійних ударів західною зброєю по території Росії. Про це повідомило видання Le Monde.

Зазначається, що питання дозволу нанесення ударів вглиб території Росії зброєю, яку Україні передають союзників, є однією із давніх вимог України.

"США та Німеччина відмовляються йти цим шляхом, щоб обмежити ризик ескалації конфлікту, у той час як Велика Британія та Франція більш відкриті до цієї ідеї", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що питання залишилося невирішеним у п'ятницю і не буде вирішене до виборів у США.

"Єдиний елемент зближення: на думку різних столиць, одних лише глибоких ударів буде недостатньо для забезпечення більшого військового успіху України", – додали у виданні.

Удари по РФ / Інфографіка: Главред

Що таке видання Le Monde? Le Monde Французька щоденна Вечірня газета головним редактором є Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральним директором - Ерік Ізраелевич. Ле Монд була заснована Юбером Бев-Мері за розпорядженням Шарля де Голля в 1944 році. Перший номер газети вийшов 19 грудня 1944 року. З 19 грудня 1995 року газета доступна онлайн, повідомляє "Вікіпедія".

Удари по території РФ - що відомо

Нагадаємо, політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що Україні дозволять бити вглиб Росії вже після виборів у США.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що українські захисники можуть використовувати винищувачі F-16, поставлені Нідерландами, для бомбардування військових об'єктів на території РФ.

В той же час, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що рішення щодо використання Україною далекобійної зброї по цілях на території Росії є виключно компетенцією окремих союзників.

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