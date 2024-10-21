Росія готує новий масований удар по Україні: Мусієнко заявив про накопичення ракет у РФ

Росіяни активно готуються до нової масованої атаки по Україні та знайшли нові цілі.

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РФ готує нову масовану атаку / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

Керівник Центру військово-правових досліджень та військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що наразі росіяни запускають "Шахеди" по Україні, однак скоро це може змінитися.

Він повідомив також, що країна-агресорка Росія продовжує накопичувати ракети для завдання нового масштабного удару. Ще минулого тижня з'явилась інформація, що ворог готовий завдати масованої атаки: значна кількість військово-транспортних бортів Іл-76 прибували на аеродром "Оленья". Там тримають стратегічну авіацію, яка обстрілює Україну.

"Відомо також, що по території Росії пересувалась балістика. Її підтягують до Воронежа, Курська та Брянська, що може свідчити про підготовки до завдання ударів", - зазначив Олександр Мусієнко для 24 каналу.

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Зараз окупанти використовують лише "Шахеди" для обстрілів України. Фактично щоночі росіяни випускають по кілька десятків дронів-камікадзе.

Що відомо про "Шахед" / Інфографіка: Главред

"Вочевидь ще не все до кінця готово до масованішого удару, який планує ворог. Або ж вони чекають якогось кращого моменту. Якого саме - поки сказати важко", - пояснив військовий експерт.

Можна припустити, що росіяни хочуть дочекатися настання сильніших холодів та початку опалювального сезону, аби знову розпочати атаки на українську енергоструктуру.

За різними оцінками, Росія на сьогодні може виробляти від 5,5 до 6 тисяч "Шахедів" на рік. Є також ймовірність, що росіяни можуть масштабувати виробництво цих дронів-камікадзе.

Однак не виключено, що через швидкість може страждати якісний компонент.

"Ми бачимо, що все більше дронів збивають українські РЕБи. Це вже очевидно. Тобто робота з українського боку для покращення протидії системами РЕБ також ведеться. Раніше це взагалі було майже неможливо", - наголосив Мусієнко.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

На початках засоби радіолокаційної боротьби не могли протидіяти "Шахедам". Але був час вивчити, як працює "Шахед" та достеменно дізнатися його "начинку". Тож українці досягли чималого прогресу у цьому питанні.

"Щодо тактики росіян, то тенденцій, відмінних від тих, що були раніше, зараз не спостерігається. Те, що вони час від часу змінюють висоти - є "Шахеди", які летять вище - це факт. Є також "Шахеди" без бойової частини, які заплутують нашу ППО", - додав Мусієнко.

Атака дронів РФ по Україні

Нагадаємо, що РФ масовано атакувала Україну та запустила майже 120 ракет та дронів. У ніч на 21 жовтня 2024 року Росія завдала масованого удару по території України із застосуванням ударних дронів та ракет різного типу. Силам ППО вдалось збити 59 ворожих БпЛА.

Ввечері 20 жовтня РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу. Кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Зокрема поранення отримала 12-річна дівчинка. Відомо, що пошкоджено готель, 5 багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, два магазини та 14 автомобілів.

17 жовтня РФ атакувала Україну 56 дронами і ракетою. Стало відомо, що ворог застосував керовану авіаційну ракету Х-59. Майже половину БПЛА вдалося знищити. Також повідомляється, що зафіксовано 5 влучань ударних БПЛА по об'єктах інфраструктури в прифронтових областях.

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